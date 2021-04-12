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Üretimden kaldırıldı

RechargeablesPil

R03B4RTU70/40

Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

Yüksek enerji gerektiren tüm cihazlarınıza uygundur. Bu yüksek kapasiteli AAA piller 1000 sefere kadar yeniden şarj edilebilir.

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Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

  • AAA, 700 mAh

  • Nikel-Metal Hidrit

NiMH teknolojisi ile birden fazla yeniden şarj etme

Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.

Her seferinde tam kapasitenin keyfini çıkarın

Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.

1000 kere tekrar şarj edilebildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar

Paradan tasarruf edersiniz, çünkü ömrü 1000 pil kadar sürer.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 342.8 kB
  • 25 November 2023

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