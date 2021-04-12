2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
R03B4RTU70/40
Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
Yüksek enerji gerektiren tüm cihazlarınıza uygundur. Bu yüksek kapasiteli AAA piller 1000 sefere kadar yeniden şarj edilebilir.
AAA, 700 mAh
Nikel-Metal Hidrit
Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.
Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.
Paradan tasarruf edersiniz, çünkü ömrü 1000 pil kadar sürer.