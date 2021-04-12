Her seferinde tam kapasitenin keyfini çıkarın

Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.