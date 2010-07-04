Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
Yüksek enerji tüketen cihazlarınız için ideal olan çok yüksek kapasiteli AAA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın
Yüksek enerji tüketen cihazlarınız için ideal olan çok yüksek kapasiteli AAA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Pil
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Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.
800 mAh enerjisiyle müzik çalarınızın veya dijital fotoğraf makinenizin daha uzun süre çalışmasını sağlar.
Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.
Paradan tasarruf edersiniz, çünkü ömrü 1000 pil kadar sürer.
Piller, paketlerinden çıkar çıkmaz kullanılabilir.
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Dış Karton
Güç
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
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