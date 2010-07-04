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    Rechargeables

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    R03B2A80/10
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      Rechargeables Pil

      R03B2A80/10

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      Yüksek enerji tüketen cihazlarınız için ideal olan çok yüksek kapasiteli AAA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Rechargeables Pil

      Cihazınızın daha uzun süre keyfini çıkarın

      Yüksek enerji tüketen cihazlarınız için ideal olan çok yüksek kapasiteli AAA pillerin şarj edilmeden önce boşaltılmasına gerek yoktur, ne zaman isterseniz şarj edebilirsiniz. Üstelik, bin sefere kadar şarj edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Rechargeables

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        • AAA, 800 mAh
        • Nikel-Metal Hidrit

        NiMH teknolojisi ile birden fazla yeniden şarj etme

        Nickel-Metal Hidrit teknolojisi, pilleri birçok kez şarj etmenize olanak sağlar ve değiştirilmelerini neredeyse gereksiz hale getirir.

        Müzik çalar ve kameralar için pil

        800 mAh enerjisiyle müzik çalarınızın veya dijital fotoğraf makinenizin daha uzun süre çalışmasını sağlar.

        Her seferinde tam kapasitenin keyfini çıkarın

        Nikel metal hidrit piller şarj öncesinde pili boşaltmaya gerek olmaksızın 1000 sefere kadar tam kapasiteyle şarj edilebilirler. Böylece şarj edilebilir pilleri daha kolay ve verimli şekilde kullanabilirsiniz.

        1000 kere tekrar şarj edilebildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar

        Paradan tasarruf edersiniz, çünkü ömrü 1000 pil kadar sürer.

        Kullanıma hazır

        Piller, paketlerinden çıkar çıkmaz kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Kimyasal bileşikler
          Nikel-Metal Hidrit
          Ağır metaller
          • Kadmiyumsuz
          • Cıvasız
          Ambalaj malzemesi
          • Karton
          • PET
          Ambalaj türü
          Çift taraflı blister

        • Dış Karton

          EAN
          87 10895 96289 6
          Uzunluk
          35.3  cm
          Ambalaj sayısı
          96
          Genişlik
          28.3  cm
          Brüt ağırlık
          3.32  kg
          Yükseklik
          11.5  cm
          Net ağırlık
          2.2656  kg
          Dara ağırlığı
          1.0544  kg

        • Güç

          Pil Kapasitesi
          800 mAh
          Pil tipi
          AAA Nikel-Metal Hidrit
          Pil voltajı
          1.2  volt

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          12  cm
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          8.3  cm
          Derinlik
          1.2  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          2
          EAN
          87 10895 96288 9
          Brüt ağırlık
          0.0287  kg
          Net ağırlık
          0.0236  kg
          Dara ağırlığı
          0.0051  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4.45  cm
          Genişlik
          2.1  cm
          Derinlik
          1.05  cm
          Ağırlık
          0.024  kg

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