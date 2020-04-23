2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
3 günlük mükemmel sakal artık çok kolay
Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet.
0,5 mm hassas ayar
Gelişmiş titanyum bıçaklar
1 saat şarj/90 dakika kablosuz kullanım
Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin ve kilitleyin: 0,5 mm'lik hassas kademelerle, 3 günlük 0,5 mm sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.
Üstün kesme performansı ve uzun ömürlü keskinlik için gelişmiş titanyum bıçaklar
Yalnızca 0,5 mm uzunluğunda mükemmel kirli sakal için düzelticiyi en düşük konuma ayarlayın.
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
izmirli_35
23/04/2020
Türkiye
5.5 Yıldır Kullanıyorum
Bıçak kısmı hâlâ çok iyi. Koparma, sakal bırakma durumu yok. Ekstra olarak en büyük uzunluk ayarıyla favori düzeltme, ya da başlığı çıkarıp ense kıllarını kesme gibi işlemlerle kuaföre gitme aralığınızı uzatabiliyorsunuz. Tek bir sorunu var. Artık pili miadını doldurdu. Prizde kullanıyorum. Ama bunca yıla, çalışma saatine göre normal.
Avantajlar
Keskin bıçaklar, uzun şarj süresi, hızlı şarj, uzunluk ayarı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-04-23
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2018-04-23
pltss
16/12/2017
Türkiye
Mükemmel bir ürün.
Her yönüyle şu ana kadar kullandığım en güzel tıraş makinesi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer için yapılmıştır
Orhan91
22/06/2015
Türkiye
Urun performansı harika
Alırken tereddütle kaldım set olanlar dahami kullanisli acaba diye ama hepsine gerçek anlamda on basan bir urun çıktı.tek parça ile sınırsız şekil avantajı var temizlemesi kolay ve tutumu çok kolay. En onemlisi 55 dk da şarj oluyor. Herkese tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer için yapılmıştır