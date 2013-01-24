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    Beardtrimmer series 3000

    sakal düzeltici

    QT4011/15
    Genel Derecelendirme / 5
    • Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici
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      Beardtrimmer series 3000 sakal düzeltici

      QT4011/15
      Genel Derecelendirme / 5

      Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici

      Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,99 TL
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      Beardtrimmer series 3000 sakal düzeltici

      Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici

      Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün

      Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici

      Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Beardtrimmer series 3000 sakal düzeltici

      Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici

      Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün

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        Beardtrimmer series 3000

        Beardtrimmer series 3000

        sakal düzeltici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici

        Kirli sakal tıraşına başlamanın en rahat yolu

        • 0,5 mm hassas ayar
        • Gelişmiş titanyum bıçaklar
        • 1 saat şarj/90 dakika kablosuz kullanım
        Kolay seçilebilir kilitli uzunluk ayarları, 0,5-10 mm

        Kolay seçilebilir kilitli uzunluk ayarları, 0,5-10 mm

        Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin ve kilitleyin: 0,5 mm'lik hassas kademelerle, 3 günlük 0,5 mm sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.

        Titanyum kaplamalı bıçaklarla üstün kesme performansı

        Titanyum kaplamalı bıçaklarla üstün kesme performansı

        Üstün kesme performansı ve uzun süren keskinlik için gelişmiş titanyum bıçaklar

        0,5 mm'lik hassasiyet

        0,5 mm'lik hassasiyet

        Yalnızca 0,5 mm uzunluğunda mükemmel kirli sakal için düzelticiyi en düşük konuma ayarlayın.

        Pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlar

        Pürüzsüz temas için cilt dostu yuvarlatılmış uçlar

        Bıçaklar sakalı her zaman temiz ve etkili şekilde kesmek için ekstra keskin kalır. Yuvarlak bıçak uçları ve taraklar, cildin tahriş olmasını önler.

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Kolay tutuş için ergonomik tasarım

        Tutması ve kullanması kolay olan ürün. Ulaşılması zor alanları daha kolay düzeltmenizde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

        1 saatlik şarjla 90 dakika kablosuz kullanım

        1 saatlik şarjla 90 dakika kablosuz kullanım

        Kablosuz veya kablolu kullanın. 1 saatlik şarjdan sonra 90 dakika kablosuz kullanabilirsiniz.

        Seyahat ve saklama kesesi

        Seyahat ve saklama kesesi

        Seyahat kesesi, ürününüzü seyahatlerde korumanızı ve saklamanızı sağlar.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

        Kolay temizleme için çıkarılabilir başlık

        Başlığı çıkarıp musluk suyunda yıkayarak kolayca temizleyin. Cihaza geri takmadan önce kurulayın.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          32  mm
          Uzunluk ayarı sayısı
          20
          Hassasiyet (adım aralığı)
          0,5  mm
          Tarak türü
          Kirli sakal
          Kesici ünite
          • Paslanmaz çelik bıçaklar
          • Titanyum Kaplama Bıçaklar
          Çizilmez dişler
          Daha fazla konfor için
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5 - 10  mm

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Tarzlar
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal görüntüsü

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Evet

        • Güç sistemi

          Pil tipi
          Ni-MH
          Çalışma süresi
          90 dakika
          Şarj süresi
          1 saat
          Pil Işığı
          Evet
          Tüm gerilim değerlerine uygun
          100-240 V

        • Kolay kullanım

          Güvenli uzunluk ayarları
          Evet
          Yakınlaştırma ayarı
          Kolay uzunluk ayarları
          Pil
          2x AAA NiMH
          Şarj göstergesi
          Fişte
          Kolay Temizlik
          Yıkanabilir aparatlar

        • Tasarım

          Gövde
          Kolay tutuş

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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