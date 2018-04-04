2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici
Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet.
0,5 mm hassas ayar
Gelişmiş titanyum bıçaklar
1 saat şarj/90 dakika kablosuz kullanım
Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin ve kilitleyin: 0,5 mm'lik hassas kademelerle, 3 günlük 0,5 mm sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.
Üstün kesme performansı ve uzun süren keskinlik için gelişmiş titanyum bıçaklar
Yalnızca 0,5 mm uzunluğunda mükemmel kirli sakal için düzelticiyi en düşük konuma ayarlayın.
4.6
5 üzerinden
8
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Yalcinhoca
04/04/2018
Türkiye
Kullanışlı ve basit
Ürün gayet pratik ve hafif.Kısa şarj süresi ve kullanım süresi uzunluğu ideal.0,5 mm kılları alması önemli bir avantaj.Olumsuz yönü tarağının biraz narin oluşu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır
cengizem
03/07/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kısa sarj çok uzun süre kullanım
Çok kaliteli ve pratik.Muadili Braun dan daha hafif ve kolay kullanımlı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır
OKAN61
24/04/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ürün Çok Kaliteli
SLM ALDİGİM ÜRÜN ÇOK KULLANISLI VE HAFİF TAŞIRIM ÇOK GÜZEL VE KALITELI ÜRÜN.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır