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Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici
Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici
Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün
Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici
Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici
Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün
sakal düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin ve kilitleyin: 0,5 mm'lik hassas kademelerle, 3 günlük 0,5 mm sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.
Üstün kesme performansı ve uzun süren keskinlik için gelişmiş titanyum bıçaklar
Yalnızca 0,5 mm uzunluğunda mükemmel kirli sakal için düzelticiyi en düşük konuma ayarlayın.
Bıçaklar sakalı her zaman temiz ve etkili şekilde kesmek için ekstra keskin kalır. Yuvarlak bıçak uçları ve taraklar, cildin tahriş olmasını önler.
Tutması ve kullanması kolay olan ürün. Ulaşılması zor alanları daha kolay düzeltmenizde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Kablosuz veya kablolu kullanın. 1 saatlik şarjdan sonra 90 dakika kablosuz kullanabilirsiniz.
Seyahat kesesi, ürününüzü seyahatlerde korumanızı ve saklamanızı sağlar.
Başlığı çıkarıp musluk suyunda yıkayarak kolayca temizleyin. Cihaza geri takmadan önce kurulayın.
Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.
Kesme sistemi
İstediğiniz görünümü yaratın
Aksesuarlar
Güç sistemi
Kolay kullanım
Tasarım
Servis
CRP136/01
CP0795/01