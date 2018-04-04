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Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 3000sakal düzeltici

QT4011/15

4.6

| (8) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici

Bu sakal ve kirli sakal düzelticisiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 0,5 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kirli sakal tıraşına başlamanın en rahat yolu

Cilt Dostu Gelişmiş Düzeltici

  • 0,5 mm hassas ayar

  • Gelişmiş titanyum bıçaklar

  • 1 saat şarj/90 dakika kablosuz kullanım

Kolay seçilebilir kilitli uzunluk ayarları, 0,5-10 mm

Kolay seçilebilir kilitli uzunluk ayarları, 0,5-10 mm

Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin ve kilitleyin: 0,5 mm'lik hassas kademelerle, 3 günlük 0,5 mm sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.

Titanyum kaplamalı bıçaklarla üstün kesme performansı

Titanyum kaplamalı bıçaklarla üstün kesme performansı

Üstün kesme performansı ve uzun süren keskinlik için gelişmiş titanyum bıçaklar

0,5 mm'lik hassasiyet

0,5 mm'lik hassasiyet

Yalnızca 0,5 mm uzunluğunda mükemmel kirli sakal için düzelticiyi en düşük konuma ayarlayın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

8

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

04/04/2018

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı ve basit

Ürün gayet pratik ve hafif.Kısa şarj süresi ve kullanım süresi uzunluğu ideal.0,5 mm kılları alması önemli bir avantaj.Olumsuz yönü tarağının biraz narin oluşu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır

03/07/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kısa sarj çok uzun süre kullanım

Çok kaliteli ve pratik.Muadili Braun dan daha hafif ve kolay kullanımlı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır

24/04/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ürün Çok Kaliteli

SLM ALDİGİM ÜRÜN ÇOK KULLANISLI VE HAFİF TAŞIRIM ÇOK GÜZEL VE KALITELI ÜRÜN.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4011/15 beard trimmer için yapılmıştır

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