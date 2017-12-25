2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kolay, kusursuz sakal tıraşı
Bu sakal düzelticiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 1 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet.
1 mm hassas ayar
Paslanmaz çelik bıçaklar
10 saat şarj/45 dk kablosuz kullanım
Yalnızca 1 mm uzunluğunda, mükemmel 3 günlük sakal için düzelticiyi en düşük konuma ayarlayın.
Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin ve kilitleyin: 1 mm'lik hassas kademelerle, 1 mm kısa sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.
Her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme işlemine sahip olun. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek daha keskin hale gelir. Böylece ilk günkü gibi ekstra keskin ve etkili kalırlar.
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
MustafBey
25/12/2017
Türkiye
Kirli sakal
Kesinlikle iyi bir makina. Şarj durum gayet başarılı. Bıçakları kesinlikle vücudunuzu kesmiyor ve sakallar üzerinde baya etkili(keskin)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
Bambi
11/08/2017
Türkiye
Beklentilerimi karşıladı
Ürün günlük kullanmak için çok kullanışlı ve kaliteli.
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
HannaS
31/01/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kullanışlı
Fiyatı uygun. Kirli sakal için (kullanılışına göre bıyıklar için) ve her türlü düzeltme için ideal. Ayrıca şarjı da çok uzun süre dayanıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır