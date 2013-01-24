Uzun süreli keskinlik için Paslanmaz Çelik Bıçaklar

Her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme işlemine sahip olun. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek daha keskin hale gelir. Böylece ilk günkü gibi ekstra keskin ve etkili kalırlar.