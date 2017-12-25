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Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 3000sakal düzeltici

QT4000/15

5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Kolay, kusursuz sakal tıraşı

Bu sakal düzelticiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 1 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sakal tıraşına başlamanın en rahat yolu

Kolay, kusursuz sakal tıraşı

  • 1 mm hassas ayar

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 10 saat şarj/45 dk kablosuz kullanım

1 mm hassas

1 mm hassas

Yalnızca 1 mm uzunluğunda, mükemmel 3 günlük sakal için düzelticiyi en düşük konuma ayarlayın.

Kolay seçilebilir kilitli uzunluk ayarları, 1-10 mm

Kolay seçilebilir kilitli uzunluk ayarları, 1-10 mm

Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin ve kilitleyin: 1 mm'lik hassas kademelerle, 1 mm kısa sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.

Uzun süreli keskinlik için Paslanmaz Çelik Bıçaklar

Uzun süreli keskinlik için Paslanmaz Çelik Bıçaklar

Her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme işlemine sahip olun. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek daha keskin hale gelir. Böylece ilk günkü gibi ekstra keskin ve etkili kalırlar.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

25/12/2017

Türkiye

Türkiye

Kirli sakal

Kesinlikle iyi bir makina. Şarj durum gayet başarılı. Bıçakları kesinlikle vücudunuzu kesmiyor ve sakallar üzerinde baya etkili(keskin)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

11/08/2017

Türkiye

Türkiye

Beklentilerimi karşıladı

Ürün günlük kullanmak için çok kullanışlı ve kaliteli.

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

31/01/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kullanışlı

Fiyatı uygun. Kirli sakal için (kullanılışına göre bıyıklar için) ve her türlü düzeltme için ideal. Ayrıca şarjı da çok uzun süre dayanıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

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