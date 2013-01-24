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Kolay, kusursuz sakal tıraşı
Bu sakal düzelticiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 1 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, kusursuz sakal tıraşı
Bu sakal düzelticiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 1 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün
Kolay, kusursuz sakal tıraşı
Bu sakal düzelticiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 1 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, kusursuz sakal tıraşı
Bu sakal düzelticiyle sakalınızı istediğiniz gibi şekillendirin. 1 mm'den 10 mm'ye kadar hassasiyet. Tüm faydaları görün
sakal düzeltici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yalnızca 1 mm uzunluğunda, mükemmel 3 günlük sakal için düzelticiyi en düşük konuma ayarlayın.
Ayarı çevirerek istediğiniz uzunluk ayarını seçin ve kilitleyin: 1 mm'lik hassas kademelerle, 1 mm kısa sakaldan 10 mm'lik uzun sakala kadar dilediğiniz uzunluğu seçin.
Her seferinde mükemmel ve cildi koruyan düzeltme işlemine sahip olun. Sakal düzelticinin çelik bıçakları birbirine hafifçe sürterek daha keskin hale gelir. Böylece ilk günkü gibi ekstra keskin ve etkili kalırlar.
Bıçaklar sakalı her zaman temiz ve etkili şekilde kesmek için ekstra keskin kalır. Yuvarlak bıçak uçları ve taraklar, cildin tahriş olmasını önler.
Yalnızca şarj edilebilir. 10 saat şarj sonrasında 45 dakikaya varan kablosuz güç.
Tutması ve kullanması kolay olan ürün. Ulaşılması zor alanları daha kolay düzeltmenizde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Başlığı çıkarıp musluk suyunda yıkayarak kolayca temizleyin. Cihaza geri takmadan önce kurulayın.
Bu Philips düzelticide 2 yıllık garanti sunuyoruz: Bakım ürünlerimiz uzun ömürlü olması için tasarlanmıştır. Yağlama gerektirmez ve dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumludur.
Servis
Aksesuarlar
İstediğiniz görünümü yaratın
Kesme sistemi
Kolay kullanım
Güç sistemi
Tasarım
CP9319/01
CP0262/01