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Üretimden kaldırıldı

Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer

QT4000/13

5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

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5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

25/12/2017

Türkiye

Türkiye

Kirli sakal

Kesinlikle iyi bir makina. Şarj durum gayet başarılı. Bıçakları kesinlikle vücudunuzu kesmiyor ve sakallar üzerinde baya etkili(keskin)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

11/08/2017

Türkiye

Türkiye

Beklentilerimi karşıladı

Ürün günlük kullanmak için çok kullanışlı ve kaliteli.

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

31/01/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kullanışlı

Fiyatı uygun. Kirli sakal için (kullanılışına göre bıyıklar için) ve her türlü düzeltme için ideal. Ayrıca şarjı da çok uzun süre dayanıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır

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