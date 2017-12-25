2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
MustafBey
25/12/2017
Türkiye
Kirli sakal
Kesinlikle iyi bir makina. Şarj durum gayet başarılı. Bıçakları kesinlikle vücudunuzu kesmiyor ve sakallar üzerinde baya etkili(keskin)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
Bambi
11/08/2017
Türkiye
Beklentilerimi karşıladı
Ürün günlük kullanmak için çok kullanışlı ve kaliteli.
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
HannaS
31/01/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kullanışlı
Fiyatı uygun. Kirli sakal için (kullanılışına göre bıyıklar için) ve her türlü düzeltme için ideal. Ayrıca şarjı da çok uzun süre dayanıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 beard trimmer için yapılmıştır