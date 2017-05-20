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Üretimden kaldırıldı

StyleShaversu geçirmez şekillendirici ve tıraş makinesi

QS6140/32

4.4

| (7) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Tarzınızı sergileyin

Styleshaver ile tam olarak istediğiniz görünüme sahip olun. Bu iki uçlu elektrikli sakal düzeltici ve şekillendirici, sert sakallarda bile tek bir bilek hareketiyle mükemmel sakal tarzını veya 3 günlük sakal görünümünü yaratmanızı ya da sinekkaydı tıraş olmanızı sağlar

Tüm avantajları görüntüleyin

Kısaltın, şekil verin ve tıraş olun - üstelik tek bir ürünle

Tarzınızı sergileyin

  • Pro

0,5 mm'den 10 mm'ye 12 uzunluk ayarlı sakal düzeltici

0,5 mm'den 10 mm'ye 12 uzunluk ayarlı sakal düzeltici

0,5 mm'den 10 mm'ye 12 ayarlanabilir uzunluk ayarlı tam boy (32 mm) Philips sakal ve kirli sakal düzeltici istediğiniz uzunluğu kolayca elde etmenizi sağlar. Tekerleği çevirerek ideal uzunluk ayarını sabitleyebilirsiniz. Cilt dostu yuvarlak köşelere sahip dayanıklı metal düzeltici hassas ve eşit düzeltmeyi garanti eder.

Çevrilebilir düzeltici: Mükemmel detaylar için 32 mm ve 15 mm kenarlar

Çevrilebilir düzeltici: Mükemmel detaylar için 32 mm ve 15 mm kenarlar

Ayarlanabilir tarağın altında ters çevrilebilen hassas düzeltici bulunur. Kenarların birinde 32 mm yüksek performanslı düzeltici yer alır. Başlığı döndürdüğünüzde, diğer kenarda burun altı ve ağız kenarı gibi küçük alanlar için mükemmel 15 mm genişliğinde hassas düzeltici bulunur. Bu düzeltici çok yakın kesim yaparken cildinizi koruyacak şekilde tasarlanmıştır ve küçük boyutu ve açılı tasarımı, ince çizgileri ve ayrıntıları oluştururken hareketlerinizi görebilmenizi sağlar.

Düzelticili tıraş makinesi en zor sakalları bile tıraş eder

Düzelticili tıraş makinesi en zor sakalları bile tıraş eder

Bu çift folyolu tıraş makinesi, sakal çizginizi ve hatta boynunuzu kolayca düzeltmenizi sağlar. Orta boy düzeltici uzun ve sert sakalları alırken 2 hareketli folyo diğer sakalları pürüzsüz bir biçimde tıraş eder.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • AWARD-612375 görseli

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

7

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

20/05/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

StyleShaver

ürünü aldığım zamandan beri kullanıyorum ve hiç bir sıkıntı yaşatmadı ve istediğim gibi şekil vermede ve tıraş olmada kullandım şekillendiricinin yükseklik ayarı sayesinde sakal kesiminde istediğim uzunluğu ayarlaya biliyorum bu kullanım sürecinde her hangi bir problem sorun ve eksi yönü olmadı

Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır

Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır

29/08/2016

Türkiye

Türkiye

HARİKA

Bir yıldır kullanıyorum. Kullanışlı ve güzel herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır

10/04/2016

Türkiye

Türkiye

Harika bir ürün.

Mükemmel bir cihaz çok rahat ve kullanışlı tşkler.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır

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