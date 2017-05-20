2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Tarzınızı sergileyin
Styleshaver ile tam olarak istediğiniz görünüme sahip olun. Bu iki uçlu elektrikli sakal düzeltici ve şekillendirici, sert sakallarda bile tek bir bilek hareketiyle mükemmel sakal tarzını veya 3 günlük sakal görünümünü yaratmanızı ya da sinekkaydı tıraş olmanızı sağlar
Pro
0,5 mm'den 10 mm'ye 12 ayarlanabilir uzunluk ayarlı tam boy (32 mm) Philips sakal ve kirli sakal düzeltici istediğiniz uzunluğu kolayca elde etmenizi sağlar. Tekerleği çevirerek ideal uzunluk ayarını sabitleyebilirsiniz. Cilt dostu yuvarlak köşelere sahip dayanıklı metal düzeltici hassas ve eşit düzeltmeyi garanti eder.
Ayarlanabilir tarağın altında ters çevrilebilen hassas düzeltici bulunur. Kenarların birinde 32 mm yüksek performanslı düzeltici yer alır. Başlığı döndürdüğünüzde, diğer kenarda burun altı ve ağız kenarı gibi küçük alanlar için mükemmel 15 mm genişliğinde hassas düzeltici bulunur. Bu düzeltici çok yakın kesim yaparken cildinizi koruyacak şekilde tasarlanmıştır ve küçük boyutu ve açılı tasarımı, ince çizgileri ve ayrıntıları oluştururken hareketlerinizi görebilmenizi sağlar.
Bu çift folyolu tıraş makinesi, sakal çizginizi ve hatta boynunuzu kolayca düzeltmenizi sağlar. Orta boy düzeltici uzun ve sert sakalları alırken 2 hareketli folyo diğer sakalları pürüzsüz bir biçimde tıraş eder.
Ödüller
4.4
5 üzerinden
7
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
bannakaffalatta
20/05/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
StyleShaver
ürünü aldığım zamandan beri kullanıyorum ve hiç bir sıkıntı yaşatmadı ve istediğim gibi şekil vermede ve tıraş olmada kullandım şekillendiricinin yükseklik ayarı sayesinde sakal kesiminde istediğim uzunluğu ayarlaya biliyorum bu kullanım sürecinde her hangi bir problem sorun ve eksi yönü olmadı
Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır
Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır
ucicek
29/08/2016
Türkiye
HARİKA
Bir yıldır kullanıyorum. Kullanışlı ve güzel herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır
Kadir3512
10/04/2016
Türkiye
Harika bir ürün.
Mükemmel bir cihaz çok rahat ve kullanışlı tşkler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver için yapılmıştır