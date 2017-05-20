StyleShaver

ürünü aldığım zamandan beri kullanıyorum ve hiç bir sıkıntı yaşatmadı ve istediğim gibi şekil vermede ve tıraş olmada kullandım şekillendiricinin yükseklik ayarı sayesinde sakal kesiminde istediğim uzunluğu ayarlaya biliyorum bu kullanım sürecinde her hangi bir problem sorun ve eksi yönü olmadı