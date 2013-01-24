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Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi
Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri nazikçe düzeltirken 8 farklı başlık seçeneği ise size yüzünüzde ve saçınızda farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi
Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri nazikçe düzeltirken 8 farklı başlık seçeneği ise size yüzünüzde ve saçınızda farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün
Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi
Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri nazikçe düzeltirken 8 farklı başlık seçeneği ise size yüzünüzde ve saçınızda farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi
Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri nazikçe düzeltirken 8 farklı başlık seçeneği ise size yüzünüzde ve saçınızda farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün
8'i 1 Arada Sakal ve Saç kesme makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Taraksız tam boyutlu metal düzelticiyi kullanarak stilinizi tamamlayın ve sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun.
İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek sakalınızı düzeltin. Sakal ve kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 18 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.
Stilinizi belirlemek veya değiştirmek için ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.
Pürüzsüz bir dokunuş için yanaklarınızdaki ve çenenizdeki küçük bölgelerde bulunan istenmeyen tüylerden hassas bir şekilde kurtulun.
Pürüzsüz bir görünüm için kaşlarınızı ve favorilerinizi hassas bir şekilde tarayın ve düzeltin.
41 mm'lik yüksek performanslı saç kesme makinesi ile saçlarınızı çabucak kesin.
Saçınızı farklı uzunluklarda keserek saç stilinizi koruyun veya yeni bir stil yaratın. Saç tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassasiyetle 3 mm'den 20 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.
Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.
Yüksek performanslı ve nazik bir düzeltici edinmenin zamanı geldi. Kendiliğinden bilenen ve hassas şekilde taşlanmış krom çelikten üretilmiş bıçaklar size uzun ömürlü performans sunar. Bıçakların yuvarlatılmış uçları ve taraklar cildinizle yumuşak ve güvenli bir temas sağlar.
Gelişmiş şarj sistemimiz size kullanışlı iki seçenek sunar; bir saat şarj ettikten sonra 50 dakika çalışma süresi elde edebilir veya 5 dakikada hızlıca şarj ederek bir düzeltme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Kalın tüylerin bile üstesinden gelir. Turbo güç özelliği, en uzun tüyleri ve tüylerin en yoğun olduğu bölgeleri kesme hızını artırarak halletmenize yardımcı olur.
Uzun ömürlü performans için bıçakları ve tarakları her kullanımdan sonra yıkamanız yeterli.
Hareket halindeyken düzelticinizi ve tüm başlıklarınızı koruyan kullanışlı çanta ile hepsi bir arada düzelticinizi düzenli tutun.
İstediğiniz görünümü yaratın
Düzeltme performansı
Aksesuarlar
Kolay kullanım
Tasarım
Güç
Servis
CP9329/01
CP9327/01
CP9326/01
CP0823/01
CP0859/01
CP0796/01