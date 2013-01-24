Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi

Bu hepsi bir arada su geçirmez düzelticiyle sakalınızı, saçınızı, bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltin. Turbo güç kalın tüyleri nazikçe düzeltirken 8 farklı başlık seçeneği ise size yüzünüzde ve saçınızda farklı stiller yaratma özgürlüğü sunar. Tüm faydaları görün