Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Multigroom series 3000

    7'si 1 Arada Sakal ve Saç kesme makinesi

    QG3340/16
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi
      -{discount-value}

      Multigroom series 3000 7'si 1 Arada Sakal ve Saç kesme makinesi

      QG3340/16
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi

      Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve saç stilleri deneyin. 7 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Multigroom series 3000 7'si 1 Arada Sakal ve Saç kesme makinesi

      Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi

      Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve saç stilleri deneyin. 7 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar. Tüm faydaları görün

      Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi

      Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve saç stilleri deneyin. 7 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 209,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Multigroom series 3000 7'si 1 Arada Sakal ve Saç kesme makinesi

      Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi

      Bu hepsi bir arada düzelticiyle farklı sakal, bıyık ve saç stilleri deneyin. 7 başlık seçeneği, size birçok farklı stili kolayca deneme fırsatı sunar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör multigroomerlar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Multigroom series 3000

        Multigroom series 3000

        7'si 1 Arada Sakal ve Saç kesme makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hepsi bir arada sakal ve saç kesme makinesi

        Çok amaçlı kullanım için 7'si 1 arada su geçirmez düzeltici

        • 4 aparat ve 3 tarak
        • kablosuz, tamamı yıkanabilir
        • cilt dostu bıçaklar
        • 60 dk. kablosuz kullanım/10 saat şarj
        Yüzünüze, boynunuza ve favorilerinize ufak rötuşlar yaparak görünüşünüzü tamamlayın

        Yüzünüze, boynunuza ve favorilerinize ufak rötuşlar yaparak görünüşünüzü tamamlayın

        Taraksız tam boyutlu düzelticiyi kullanarak stilinizi tamamlayın ve sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturun.

        Eşit bir sakal veya kirli sakal için ayarlanabilir 18 uzunluk (1-18 mm) seçeneği

        Eşit bir sakal veya kirli sakal için ayarlanabilir 18 uzunluk (1-18 mm) seçeneği

        İstediğiniz görünüme uyan ayar seçeneğini kilitleyerek sakalınızı düzeltin. Sakal ve kirli sakal tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassaslıkla 1 mm'den 18 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.

        Sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarında keskin hatlar oluşturun

        Sakalınızın veya keçi sakalınızın kenarında keskin hatlar oluşturun

        Stilinizi belirlemek veya değiştirmek için ince hatlar, kıvrımlar ve detaylar oluşturun.

        Yanaklarınızdaki ve çenenizdeki küçük bölgeleri hassas şekilde tıraş edin

        Yanaklarınızdaki ve çenenizdeki küçük bölgeleri hassas şekilde tıraş edin

        Pürüzsüz bir dokunuş için yanaklarınızdaki ve çenenizdeki küçük bölgelerde bulunan istenmeyen tüylerden hassas bir şekilde kurtulun.

        Kaşlarınızı ve favorilerinizi eşit uzunluğa getirin

        Kaşlarınızı ve favorilerinizi eşit uzunluğa getirin

        Pürüzsüz bir görünüm için kaşlarınızı ve favorilerinizi hassas bir şekilde tarayın ve düzeltin.

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen tüylerden nazik bir şekilde kurtulun

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen tüylerden nazik bir şekilde kurtulun

        Burnunuzdaki ve kulağınızdaki istenmeyen kıllardan kolay ve rahat bir şekilde kurtulun.

        Eşit saç kesimi için ayarlanabilir 18 uzunluk (3-20 mm) seçeneği

        Eşit saç kesimi için ayarlanabilir 18 uzunluk (3-20 mm) seçeneği

        Saçınızı farklı uzunluklarda keserek saç stilinizi koruyun veya yeni bir stil yaratın. Saç tarağı, her bir ayar arasında 1 mm hassasiyetle 3 mm'den 20 mm'ye kadar 18 uzunluk ayarı sunar.

        Nazik bir düzeltme için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

        Nazik bir düzeltme için cilt dostu, yüksek performanslı bıçaklar

        Yüksek performanslı ve nazik bir düzeltici edinmenin zamanı geldi. Kendiliğinden bilenen ve hassas şekilde taşlanmış krom çelikten üretilmiş bıçaklar size uzun ömürlü performans sunar. Bıçakların yuvarlatılmış uçları ve taraklar cildinizle yumuşak ve güvenli bir temas sağlar.

        10 saatlik şarjla 60 dakikalık kablosuz kullanım

        10 saatlik şarjla 60 dakikalık kablosuz kullanım

        Yeni bıçaklarımız önceki modellere kıyasla sürtünmeyi azaltarak size %70'e kadar daha fazla çalışma süresi sunar.

        Düzeltici musluk suyu altında yıkanabilir

        Düzeltici musluk suyu altında yıkanabilir

        Uzun ömürlü performans için bıçakları ve tarakları her kullanımdan sonra yıkamanız yeterli.

        Düzelticiyi ve başlıkları kolayca saklayın veya rahatça yanınızda taşıyın

        Düzelticiyi ve başlıkları kolayca saklayın veya rahatça yanınızda taşıyın

        Hareket halindeyken düzelticinizi ve tüm başlıklarınızı koruyan kullanışlı çanta ile hepsi bir arada düzelticinizi düzenli tutun.

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Aparat/tarak sayısı
          4 aparat ve 3 tarak
          Şekillendirme başlıkları
          • Düzeltici
          • Hassas düzeltici
          • Hassas tıraş başlığı
          • Döner burun kılı alma makinesi
          • 18 ayarlı sakal ve kirli sakal tarağı
          • Detay ve kaş tarağı
          • 18 ayarlı saç kesme makinesi tarağı
          Uzunluk ayarı sayısı
          18 entegre uzunluk ayarı
          Saç kesme/Sakal şekillendirme
          • Ayrıntılı şekillendirme
          • Keçi sakal
          • Uzun sakal
          • Bıyık
          • Keskin hatlar
          • Kısa sakal
          • Kirli sakal görüntüsü

        • Düzeltme performansı

          Cilt dostu bıçaklar
          Nazik bir düzeltme için

        • Aksesuarlar

          Kese
          Saklama kesesi

        • Kolay kullanım

          Islak ve Kuru
          Tamamen yıkanabilir
          Ekran
          Şarj göstergesi

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve turuncu detaylar
          Gövde
          Kolay tutuş

        • Güç

          Pil tipi
          Ni-MH
          Çalışma süresi
          60 dakika
          Şarj
          10 saat tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yağlamak gerekmez
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi