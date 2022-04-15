2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
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QG3322/13
Üretimden kaldırıldı
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips ürünümle sakalımı nasıl düzeltmeliyim?
Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?
Philips bakım seti/düzeltici/saç kesme makinemin içinde neden beyaz gres var?
Philips bakım setimin veya saç kesme makinemin model veya seri numarasını nerede bulabilirim?
Philips Bakım Setimin aparatını nasıl takabilirim/çıkarabilirim?