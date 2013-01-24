Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün