2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
QG3190/00
Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır.
Pro
9'u 1 arada
Su geçirmez
%100 su geçirmez olduğundan kolay kullanılır ve temizlenir
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.
Kendinden bilenen sertleştirilmiş Inox Çelik bıçaklar Titanyumdan daha keskindir*.
3.2
5 üzerinden
10
İncelemeler
YUZUMCUOGLU
15/02/2021
Türkiye
MUHTEŞEM BİR ÜRÜN
17 SENEDİR KULLANIYORUM. DAHA NE OLSUN AMA YEDEK PARÇA YOK ARTIK
Avantajlar
ŞARJ VE KULLANIM MÜKEMMEL
Dezavantajlar
YEDEK PARÇA SIKINTISI VAR
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-02-15
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-02-15
faruk86
12/11/2012
Türkiye
BİRDE BIÇAKLARI KÖRELMESE ÇOK DAHA İYİ OLACAK
Alalı daha 2 sene olmadı bile kullanımı çok kolay ve basit istediğim şekli çok rahat veriyorum ancak büyük ucu saça değdirmediğim halde köreldi sakallarımı kısaltırken kesmiyor ve tahriş ediyor birde traş uçu sağ olsun köreldi hani sert bir sakalım olsa içim gam yemeyecek ama genel olarak üründen memnunum
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır
uzhan25
13/05/2012
Türkiye
mükemmel
ürün sakalları kısaltmak sekil vermek kulak yanak burun kıllarını almak hatta saçları bile kesmek için harika bi ürün tekrar boyun altı ve boyun üstü olarak ürünleri imal edenlerin ellerine sağlık.
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır