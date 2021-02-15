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  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
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  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 3000Erkek Bakım seti

QG3190/00

3.2

| (10) İncelemeler

Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

  • Pro

  • 9'u 1 arada

  • Su geçirmez

%100 su geçirmez olduğundan duşta kullanılır ve kolayca temizlenir

%100 su geçirmez olduğundan duşta kullanılır ve kolayca temizlenir

%100 su geçirmez olduğundan kolay kullanılır ve temizlenir

Benzersiz hassasiyet veren MicroBlade teknolojisi

Benzersiz hassasiyet veren MicroBlade teknolojisi

Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.

Titanyumdan daha keskin*: uzun ömürlü sertleştirilmiş çelik bıçaklar

Titanyumdan daha keskin*: uzun ömürlü sertleştirilmiş çelik bıçaklar

Kendinden bilenen sertleştirilmiş Inox Çelik bıçaklar Titanyumdan daha keskindir*.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.2

5 üzerinden

10

İncelemeler

2

15/02/2021

Türkiye

Türkiye

MUHTEŞEM BİR ÜRÜN

17 SENEDİR KULLANIYORUM. DAHA NE OLSUN AMA YEDEK PARÇA YOK ARTIK

Avantajlar

ŞARJ VE KULLANIM MÜKEMMEL

Dezavantajlar

YEDEK PARÇA SIKINTISI VAR

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-02-15

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-02-15

12/11/2012

Türkiye

Türkiye

BİRDE BIÇAKLARI KÖRELMESE ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Alalı daha 2 sene olmadı bile kullanımı çok kolay ve basit istediğim şekli çok rahat veriyorum ancak büyük ucu saça değdirmediğim halde köreldi sakallarımı kısaltırken kesmiyor ve tahriş ediyor birde traş uçu sağ olsun köreldi hani sert bir sakalım olsa içim gam yemeyecek ama genel olarak üründen memnunum

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır

13/05/2012

Türkiye

Türkiye

mükemmel

ürün sakalları kısaltmak sekil vermek kulak yanak burun kıllarını almak hatta saçları bile kesmek için harika bi ürün tekrar boyun altı ve boyun üstü olarak ürünleri imal edenlerin ellerine sağlık.

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit için yapılmıştır

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