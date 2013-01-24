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Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Erkek Bakım seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
%100 su geçirmez olduğundan kolay kullanılır ve temizlenir
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.
Kendinden bilenen sertleştirilmiş Inox Çelik bıçaklar Titanyumdan daha keskindir*.
Philips, mükemmel hassasiyetle tepeden tırnağa istediğiniz tarzı oluşturabilmenizi sağlayan, elde edeceğiniz mükemmel sonuçla gurur duyabileceğiniz yeni bir bakım seti sunmaktadır
Kesme sistemi
Kullanım kolaylığı
Güç sistemi
Aksesuarlar
Servis
İstediğiniz görünümü yaratın
Ek parçalar