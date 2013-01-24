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    Multigroom series 3000

    Erkek Bakım seti

    QG3190/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
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      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      QG3190/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

      Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

      Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

      Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

      Bu Philips erkek bakım setinin devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, istenmeyen kıllar olmadan aklınızda olan görünümü tam olarak yaratmanız için daha önce benzeri görülmemiş bir hassaslık sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Multigroom series 3000

        Multigroom series 3000

        Erkek Bakım seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

        • Pro
        • 9'u 1 arada
        • Su geçirmez
        %100 su geçirmez olduğundan duşta kullanılır ve kolayca temizlenir

        %100 su geçirmez olduğundan duşta kullanılır ve kolayca temizlenir

        %100 su geçirmez olduğundan kolay kullanılır ve temizlenir

        Benzersiz hassasiyet veren MicroBlade teknolojisi

        Benzersiz hassasiyet veren MicroBlade teknolojisi

        Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.

        Titanyumdan daha keskin*: uzun ömürlü sertleştirilmiş çelik bıçaklar

        Titanyumdan daha keskin*: uzun ömürlü sertleştirilmiş çelik bıçaklar

        Kendinden bilenen sertleştirilmiş Inox Çelik bıçaklar Titanyumdan daha keskindir*.

        9+ ek parça ile tepeden tırnağa istediğiniz tarzı oluşturun

        9+ ek parça ile tepeden tırnağa istediğiniz tarzı oluşturun

        Philips, mükemmel hassasiyetle tepeden tırnağa istediğiniz tarzı oluşturabilmenizi sağlayan, elde edeceğiniz mükemmel sonuçla gurur duyabileceğiniz yeni bir bakım seti sunmaktadır

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Uzunluk ayarı sayısı
          9
          Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar
          Evet
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar

        • Kullanım kolaylığı

          Güvenli uzunluk ayarları
          Evet
          Saklama
          Stand
          Bakım gerektirmez - Yağlama gerektirmez
          Evet
          Islak ve Kuru
          Kolay kullanım ve temizleme için %100 su geçirmez
          Musluk altında temizlenebilir
          Evet

        • Güç sistemi

          Şarj süresi
          10 saat
          Çalışma süresi
          35 dakika
          Kullanım
          Sadece kablosuz kullanım

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Evet

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
          Evet

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Tarzlar
          • Kirli sakal
          • İnce sakal
          • Keçi sakal
          • Bıyık
          • Favoriler
          • Sakalınızı ve bıyığınızı kesin
          • Ayrıntılı şekillendirme
          • Kaş şekillendirme

        • Ek parçalar

          4 konumlu kaş tarağı
          Evet
          9 konumlu bıyık ve sakal tarağı
          Evet
          9 konumlu saç kesme tarağı
          Evet
          Tam boyutlu düzeltici bıçağı
          32  mm
          Mikro folyolu tıraş makinesi
          21  mm
          Mikro düzeltici
          8  mm
          Burun ve kulak düzeltici
          Evet
          Hassas düzeltici
          21  mm

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