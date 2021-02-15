Bu ürününüzde kalite ve tasarım bir harika ama performansı ve gücü ortalama. Çünkü şarj süresi çok uzun buna bağlı olarak kısa sürede şarjı bitiyor. Ayrıca kaplolu kullanım özelliği olmadı için tıraş esnasında sizi yarı yolda bırakabiliyor. Bürüne kablolu kullanım özelliği eklenmesi ve sarj süresinin kısaltılıp kullanım süresi uzatılırsa tek kelime ile MÜKEMMEL bir ürün olacaktır. Fikirlerimizi alıp değerlendirdiğiniz için teşekkürler