Ürünün kullanımı, temizliği, performansı çok iyi. Her türlü işlevi görüyor. Ancak sadece şarjlı olarak kullanmak tek eksik yönü. şarjlı bir cihaz ancak şarj göstergesi yok. Neye göre hareket etmek gerekecek. 2-3 güünde bir şarj etmek gerek ki insan tereddütte kalmasın. Şahsi önerim böyle bir ürün yapılıyorsa hem şarjlı hemde elektrikle çalışabilen ve şarj göstergesi olan yeni bir ürün üretilmesi. Fiyatını da ona göre yapsanız dahi çok tutulan bir ürün olacağını tahmin ediyorum. Philips ailesine başarılar diler ve çalışmalarında başarılar dilerim...