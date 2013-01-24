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    Multigroom series 3000

    Erkek Bakım seti

    QG3150/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
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      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      QG3150/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

      Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

      Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

      Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

      Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Multigroom series 3000

        Multigroom series 3000

        Erkek Bakım seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

        • Plus
        • 7'si 1 arada
        Sınırsız şekillendirme seçenekleri için 7 aparat

        Sınırsız şekillendirme seçenekleri için 7 aparat

        İstediğiniz saç veya sakal/bıyık tarzını yaratmanızı, korumanızı ve vurgulamanızı sağlayan çeşitli aparatlar.

        Benzersiz hassasiyet veren MicroBlade teknolojisi

        Benzersiz hassasiyet veren MicroBlade teknolojisi

        Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.

        Titanyumdan daha keskin*: uzun ömürlü sertleştirilmiş çelik bıçaklar

        Titanyumdan daha keskin*: uzun ömürlü sertleştirilmiş çelik bıçaklar

        Kendinden bilenen sertleştirilmiş Inox Çelik bıçaklar Titanyumdan daha keskindir*.

        Yıkanabilir aparatlar

        Yıkanabilir aparatlar

        Hızlı ve kolay temizlik için yıkanabilir aparatlar.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Uzunluk ayarı sayısı
          9
          Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar
          Evet
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar

        • Kullanım kolaylığı

          Güvenli uzunluk ayarları
          Evet
          Saklama
          Stand
          Bakım gerektirmez - Yağlama gerektirmez
          Evet

        • Güç sistemi

          Şarj süresi
          10 saat
          Çalışma süresi
          35 dakika
          Kullanım
          Sadece kablosuz kullanım

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
          Evet

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
          Evet

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Tarzlar
          • Kirli sakal
          • İnce sakal
          • Keçi sakal
          • Bıyık
          • Favoriler
          • Sakalınızı ve bıyığınızı kesin

        • Ek parçalar

          9 konumlu bıyık ve sakal tarağı
          Evet
          9 konumlu saç kesme tarağı
          Evet
          Tam boyutlu düzeltici bıçağı
          32  mm
          Mikro folyolu tıraş makinesi
          21  mm
          Burun ve kulak düzeltici
          Evet
          Hassas düzeltici
          21  mm

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