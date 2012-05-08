2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
QG3150/30
Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.
Plus
7'si 1 arada
İstediğiniz saç veya sakal/bıyık tarzını yaratmanızı, korumanızı ve vurgulamanızı sağlayan çeşitli aparatlar.
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.
Kendinden bilenen sertleştirilmiş Inox Çelik bıçaklar Titanyumdan daha keskindir*.
2.3
5 üzerinden
4
İncelemeler
MEHMETYAĞIZ
08/05/2012
Türkiye
Bence harika bir cihaz.
Ürünün kullanımı, temizliği, performansı çok iyi. Her türlü işlevi görüyor. Ancak sadece şarjlı olarak kullanmak tek eksik yönü. şarjlı bir cihaz ancak şarj göstergesi yok. Neye göre hareket etmek gerekecek. 2-3 güünde bir şarj etmek gerek ki insan tereddütte kalmasın. Şahsi önerim böyle bir ürün yapılıyorsa hem şarjlı hemde elektrikle çalışabilen ve şarj göstergesi olan yeni bir ürün üretilmesi. Fiyatını da ona göre yapsanız dahi çok tutulan bir ürün olacağını tahmin ediyorum. Philips ailesine başarılar diler ve çalışmalarında başarılar dilerim...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır
estixxx
22/06/2012
Türkiye
olamamışşş
Ürün göründüğü gübü dayanıklı değil..Şarj olayı çok kotu , ürünün motoru berbat.Şarjı full olsa bile motoru sanki hiç sarjı yokmus gibi birden yavaşlıyor.Bi kac sallamayla tekrar duzeliyor ama bu olay kendini surekli tekrarlatıyor..üründe tek begendgim ozellik tasarımı ve bıcakların keskinligi..Sarj gostergesinin olmaması ve sarj takılı halde çalışmaması çok buyuk bir handikap..kısacası verdiginiz paraya yazık olur..
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır
yakupdz
21/05/2012
Türkiye
Memnun kalmadım.
Bu ürünü aldığımdan beri pek memnun kalmadım. sakal şelillendirmekte veya favori düzeltmekte istediğim verimi alamadım. Ayrıca plastik favori düzelticisi çok kısa sürede kırıldı. Çok dayanıksız çıktı. Temizlik için çıkartıp takarken kırıldı. Şu anda kullanmıyorum. Aldığım için pişmanım kimseye tavsiye etmem.
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır