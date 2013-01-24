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Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Erkek Bakım seti
Philips Online Mağaza fiyatı
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İstediğiniz saç veya sakal/bıyık tarzını yaratmanızı, korumanızı ve vurgulamanızı sağlayan çeşitli aparatlar.
Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.
Kendinden bilenen sertleştirilmiş Inox Çelik bıçaklar Titanyumdan daha keskindir*.
Hızlı ve kolay temizlik için yıkanabilir aparatlar.
Kesme sistemi
Kullanım kolaylığı
Güç sistemi
Aksesuarlar
Servis
İstediğiniz görünümü yaratın
Ek parçalar