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  • Tek ürün çekimi
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 3000Erkek Bakım seti

QG3150/30

2.3

| (4) İncelemeler

Üstün görünürlük, maksimum hassasiyet

Devrim niteliğindeki MicroBlade teknolojisi, aklınızdaki görünümün aynısını oluşturmak için tasarlanmıştır.

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Teknik Özellikler

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Yorumlar

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2.3

5 üzerinden

4

İncelemeler

5
3

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Bence harika bir cihaz.

Ürünün kullanımı, temizliği, performansı çok iyi. Her türlü işlevi görüyor. Ancak sadece şarjlı olarak kullanmak tek eksik yönü. şarjlı bir cihaz ancak şarj göstergesi yok. Neye göre hareket etmek gerekecek. 2-3 güünde bir şarj etmek gerek ki insan tereddütte kalmasın. Şahsi önerim böyle bir ürün yapılıyorsa hem şarjlı hemde elektrikle çalışabilen ve şarj göstergesi olan yeni bir ürün üretilmesi. Fiyatını da ona göre yapsanız dahi çok tutulan bir ürün olacağını tahmin ediyorum. Philips ailesine başarılar diler ve çalışmalarında başarılar dilerim...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır

22/06/2012

Türkiye

Türkiye

olamamışşş

Ürün göründüğü gübü dayanıklı değil..Şarj olayı çok kotu , ürünün motoru berbat.Şarjı full olsa bile motoru sanki hiç sarjı yokmus gibi birden yavaşlıyor.Bi kac sallamayla tekrar duzeliyor ama bu olay kendini surekli tekrarlatıyor..üründe tek begendgim ozellik tasarımı ve bıcakların keskinligi..Sarj gostergesinin olmaması ve sarj takılı halde çalışmaması çok buyuk bir handikap..kısacası verdiginiz paraya yazık olur..

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır

21/05/2012

Türkiye

Türkiye

Memnun kalmadım.

Bu ürünü aldığımdan beri pek memnun kalmadım. sakal şelillendirmekte veya favori düzeltmekte istediğim verimi alamadım. Ayrıca plastik favori düzelticisi çok kısa sürede kırıldı. Çok dayanıksız çıktı. Temizlik için çıkartıp takarken kırıldı. Şu anda kullanmıyorum. Aldığım için pişmanım kimseye tavsiye etmem.

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit için yapılmıştır

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