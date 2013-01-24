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4'ü 1 arada bakım seti
Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
4'ü 1 arada bakım seti
Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır. Tüm faydaları görün
4'ü 1 arada bakım seti
Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
4'ü 1 arada bakım seti
Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır. Tüm faydaları görün
Erkek Bakım seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hatlara uyum sağlayan tarak, hızlı ve rahat sonuçlar için her kıvrıma uyar.
Devrim yaratan, dalga yüzeyli, kendiliğinden bilenen bıçaklar, hassas ve eşit kesim için kılları yönlendirerek keser.
Çeşitli uzunluk ayarlarından istediğinizi seçin ve kilitleyin.
Sakal ve bıyığınızı tam istediğiz şekilde düzeltin.
Tam boy düzelticiyi tarak olmadan kullandığınızda kirli sakal görünümü elde edersiniz.
İstenmeyen tüylere karşı bakım setinize mutlaka eklemeniz gereken bir parça.
Şarj standı cihazın kolayca saklanmasını, her zaman şarjlı ve kullanıma hazır olmasını sağlar
İstediğiniz görünümü yaratın
Performans
Güç sistemi
Bakım
Kullanım kolaylığı