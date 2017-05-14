2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4'ü 1 arada bakım seti
Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır.
4'ü 1 arada
Hatlara uyum sağlayan tarak, hızlı ve rahat sonuçlar için her kıvrıma uyar.
Devrim yaratan, dalga yüzeyli, kendiliğinden bilenen bıçaklar, hassas ve eşit kesim için kılları yönlendirerek keser.
Çeşitli uzunluk ayarlarından istediğinizi seçin ve kilitleyin.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
dasfa3141
14/05/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Muhteşem ürün
Uzun yıllardır sorunsuz bir şekilde bana hizmet ediyor Philips kalitesine tesekkurler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır
baha57
30/11/2017
Türkiye
TEŞEKKÜRLER PHILIPS
Kişisel Bakımımızı büyük ölçüde kolaylaştıran, zamandan kazandıran hoş bir ürün, teşekkürler phılıps... Fakat kesme bıçağının önüne takılan numaralı tarak daha sağlam olabilirdi...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır
msefa
08/05/2012
Türkiye
performans
kullanalı bir kaçyıl geçmesine rağme sadece performansında biraz düşme oldu onun haricinde bir problem yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır