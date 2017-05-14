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Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 3000Erkek Bakım seti

QG3020/10

4

| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

4'ü 1 arada bakım seti

Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır.

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Tarzınızı kendiniz yaratın

4'ü 1 arada bakım seti

  • 4'ü 1 arada

Hız ve rahatlık için hatlara uyum sağlayan tarak

Hız ve rahatlık için hatlara uyum sağlayan tarak

Hatlara uyum sağlayan tarak, hızlı ve rahat sonuçlar için her kıvrıma uyar.

SteelWave kendiliğinden bilenen bıçaklar sayesinde mükemmel sonuçlar

SteelWave kendiliğinden bilenen bıçaklar sayesinde mükemmel sonuçlar

Devrim yaratan, dalga yüzeyli, kendiliğinden bilenen bıçaklar, hassas ve eşit kesim için kılları yönlendirerek keser.

1-18 mm arasında 9 entegre uzunluk ayarı

Çeşitli uzunluk ayarlarından istediğinizi seçin ve kilitleyin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

14/05/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Muhteşem ürün

Uzun yıllardır sorunsuz bir şekilde bana hizmet ediyor Philips kalitesine tesekkurler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır

30/11/2017

Türkiye

Türkiye

TEŞEKKÜRLER PHILIPS

Kişisel Bakımımızı büyük ölçüde kolaylaştıran, zamandan kazandıran hoş bir ürün, teşekkürler phılıps... Fakat kesme bıçağının önüne takılan numaralı tarak daha sağlam olabilirdi...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

performans

kullanalı bir kaçyıl geçmesine rağme sadece performansında biraz düşme oldu onun haricinde bir problem yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit için yapılmıştır

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