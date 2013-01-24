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    Multigroom series 3000

    Erkek Bakım seti

    QG3020/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • 4'ü 1 arada bakım seti 4'ü 1 arada bakım seti 4'ü 1 arada bakım seti
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      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      QG3020/10
      Genel Derecelendirme / 5

      4'ü 1 arada bakım seti

      Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      4'ü 1 arada bakım seti

      Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır. Tüm faydaları görün

      4'ü 1 arada bakım seti

      Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Multigroom series 3000 Erkek Bakım seti

      4'ü 1 arada bakım seti

      Saç, sakal, burun ve kulak düzeltme özelliğine sahip olan bu Philips profesyonel tıraş seti, her çeşit özel duruma uygun tarzı yaratan şekillendirme araçlarının son noktasıdır. Tüm faydaları görün

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        Multigroom series 3000

        Multigroom series 3000

        Erkek Bakım seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        4'ü 1 arada bakım seti

        Tarzınızı kendiniz yaratın

        • 4'ü 1 arada
        Hız ve rahatlık için hatlara uyum sağlayan tarak

        Hız ve rahatlık için hatlara uyum sağlayan tarak

        Hatlara uyum sağlayan tarak, hızlı ve rahat sonuçlar için her kıvrıma uyar.

        SteelWave kendiliğinden bilenen bıçaklar sayesinde mükemmel sonuçlar

        SteelWave kendiliğinden bilenen bıçaklar sayesinde mükemmel sonuçlar

        Devrim yaratan, dalga yüzeyli, kendiliğinden bilenen bıçaklar, hassas ve eşit kesim için kılları yönlendirerek keser.

        1-18 mm arasında 9 entegre uzunluk ayarı

        Çeşitli uzunluk ayarlarından istediğinizi seçin ve kilitleyin.

        Sakal ve bıyık tarağı ve 9 uzunluk ayarı

        Sakal ve bıyığınızı tam istediğiz şekilde düzeltin.

        Sakal ve bıyık için tam boy düzeltici

        Tam boy düzelticiyi tarak olmadan kullandığınızda kirli sakal görünümü elde edersiniz.

        Burun ve kulak düzeltici ile istenmeyen tüyleri düzeltin

        İstenmeyen tüylere karşı bakım setinize mutlaka eklemeniz gereken bir parça.

        Kolay saklama için şarj standı

        Şarj standı cihazın kolayca saklanmasını, her zaman şarjlı ve kullanıma hazır olmasını sağlar

        Teknik Özellikler

        • İstediğiniz görünümü yaratın

          Şekillendirme araçları
          9 konumlu saç kesme tarağı

        • Performans

          Düzeltici boyutu
          32 mm

        • Güç sistemi

          Kullanım
          • Kablolu/kablosuz
          • Sadece kablosuz kullanım
          Şarj süresi
          10 saat
          Çalışma süresi
          35 dakika

        • Bakım

          Yağlama
          Bıçakların yağlanması gerekmez
          Temizleme
          Temizleme fırçası

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          Şarj göstergesi

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