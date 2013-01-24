Saçınıza şekil vermek için

Philips vücut bakımı ve çoklu bakım setiniz için ideal aksesuar. Bu Philips saç kesme makinesi tarağı, tıraş makinenizle birlikte kullanıldığında saçınızı şekle sokmayı çok kolaylaştıracak. Tüm faydaları görün