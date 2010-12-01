Her zaman muntazam saç kesimleri
Kıvrımları takip eden tarakla her seferinde muntazam saç kesimi elde edin. Philips saç kesme makinesinin uzunluk ayarları kolayca seçilebilir ve kilitlenebilir. 0,5 mm - 41 mm aralığında 21 adet uzunluk ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman muntazam saç kesimleri
Kıvrımları takip eden tarakla her seferinde muntazam saç kesimi elde edin. Philips saç kesme makinesinin uzunluk ayarları kolayca seçilebilir ve kilitlenebilir. 0,5 mm - 41 mm aralığında 21 adet uzunluk ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her zaman muntazam saç kesimleri
Kıvrımları takip eden tarakla her seferinde muntazam saç kesimi elde edin. Philips saç kesme makinesinin uzunluk ayarları kolayca seçilebilir ve kilitlenebilir. 0,5 mm - 41 mm aralığında 21 adet uzunluk ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman muntazam saç kesimleri
Kıvrımları takip eden tarakla her seferinde muntazam saç kesimi elde edin. Philips saç kesme makinesinin uzunluk ayarları kolayca seçilebilir ve kilitlenebilir. 0,5 mm - 41 mm aralığında 21 adet uzunluk ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
saç kesme makinesi
Toplam:
Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.
Elektrikli tıraş makinesinin birbirini bileyen bıçak sistemi sayesinde, siz saçlarınızı keserken bıçaklar keskinleşir! Bıçaklar saçlarınızı her zaman düzgün ve etkili bir biçimde kesecek şekilde ekstra keskin kalırken, yuvarlatılmış uçlar cildinizi korur.
İki adet ayarlanabilir tarak 3 mm - 41 mm aralığında net 2 mm'lik artışlarla uzunluk ayarları sağlar. Cihazı, 0,5 mm'lik yakın kesim için taraksız olarak da kullanabilirsiniz.
Pil dolu olduğunda pil ışığı yeşil yanar.
Düzeltici başlığını çıkarın ve cihazın içindeki saçları temizlemek için birlikte verilen temizleme fırçasını kullanın.
Saç kesme makinesi, başınızın kıvrımlarını takip ederek hızlı, eşit ve rahat saç tıraşı sunar.
Kablosuz veya kablolu kullanın. 8 saatlik şarjdan sonra 45 dakika kablosuz kullanabilirsiniz.
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