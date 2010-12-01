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    Hairclipper series 5000

    saç kesme makinesi

    QC5330
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her zaman muntazam saç kesimleri Her zaman muntazam saç kesimleri Her zaman muntazam saç kesimleri
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      Hairclipper series 5000 saç kesme makinesi

      QC5330
      Genel Derecelendirme / 5

      Her zaman muntazam saç kesimleri

      Kıvrımları takip eden tarakla her seferinde muntazam saç kesimi elde edin. Philips saç kesme makinesinin uzunluk ayarları kolayca seçilebilir ve kilitlenebilir. 0,5 mm - 41 mm aralığında 21 adet uzunluk ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hairclipper series 5000 saç kesme makinesi

      Her zaman muntazam saç kesimleri

      Kıvrımları takip eden tarakla her seferinde muntazam saç kesimi elde edin. Philips saç kesme makinesinin uzunluk ayarları kolayca seçilebilir ve kilitlenebilir. 0,5 mm - 41 mm aralığında 21 adet uzunluk ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her zaman muntazam saç kesimleri

      Kıvrımları takip eden tarakla her seferinde muntazam saç kesimi elde edin. Philips saç kesme makinesinin uzunluk ayarları kolayca seçilebilir ve kilitlenebilir. 0,5 mm - 41 mm aralığında 21 adet uzunluk ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Hairclipper series 5000 saç kesme makinesi

      Her zaman muntazam saç kesimleri

      Kıvrımları takip eden tarakla her seferinde muntazam saç kesimi elde edin. Philips saç kesme makinesinin uzunluk ayarları kolayca seçilebilir ve kilitlenebilir. 0,5 mm - 41 mm aralığında 21 adet uzunluk ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Hairclipper series 5000

        Hairclipper series 5000

        saç kesme makinesi

        Toplam:

        Her zaman muntazam saç kesimleri

        • 45 dakika erkek bakımı
        • Hassas: 3-41 mm
        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        2 yıl garantili, tüm gerilim değerlerine uygun, yağlama gerekmez

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun ömürlüdür. Cihazlarımız dünya çapında geçerli 2 yıl garantilidir, tüm gerilim değerlerine uygundur ve yağlanmaları gerekmez.

        Yüksek performanslı kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

        Yüksek performanslı kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

        Elektrikli tıraş makinesinin birbirini bileyen bıçak sistemi sayesinde, siz saçlarınızı keserken bıçaklar keskinleşir! Bıçaklar saçlarınızı her zaman düzgün ve etkili bir biçimde kesecek şekilde ekstra keskin kalırken, yuvarlatılmış uçlar cildinizi korur.

        0,5 mm - 41 mm aralığında 21 kilitli uzunluk ayarı

        İki adet ayarlanabilir tarak 3 mm - 41 mm aralığında net 2 mm'lik artışlarla uzunluk ayarları sağlar. Cihazı, 0,5 mm'lik yakın kesim için taraksız olarak da kullanabilirsiniz.

        Pil durumunu gösteren pil ışığı

        Pil dolu olduğunda pil ışığı yeşil yanar.

        Çıkabilen başlık, birlikte verilen fırça ile temizlemeyi kolaylaştırır

        Düzeltici başlığını çıkarın ve cihazın içindeki saçları temizlemek için birlikte verilen temizleme fırçasını kullanın.

        Kıvrımları takip eden tarak başınızın her kıvrımını takip eder.

        Saç kesme makinesi, başınızın kıvrımlarını takip ederek hızlı, eşit ve rahat saç tıraşı sunar.

        8 saatlik şarjla 45 dk kablosuz kullanım

        Kablosuz veya kablolu kullanın. 8 saatlik şarjdan sonra 45 dakika kablosuz kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
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        • Güç sistemi

          Pil tipi
          NiMH
          Çalışma süresi
          45 dakika
          Şarj süresi
          8 saat

        • Kullanım kolaylığı

          Ayarlanabilir uzunlukta taraklar
          Evet

        • Tasarım

          Kolay tutuş
          Yan paneller
          Şekil
          Ergonomik

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          41 mm
          Uzunluk ayarı sayısı
          20
          Bakım gerektirmez - Yağlama gerektirmez
          Evet
          Uzunluk ayarı aralığı
          3 - 41 mm
          Hassasiyet (adım aralığı)
          x 2 mm
          Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          Şarj göstergesi

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