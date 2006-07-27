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Üretimden kaldırıldı

Hairclipper series 1000Saç kesme makinesi

QC5050/00

Süper kolay saç kesme makinesi

Bu süper kolay saç kesme makinesi, 1-21 mm arası 8 uzunluk ayarından birinde istediğiniz stili yaratmanıza olanak tanır. Yapmanız gereken tek şey doğru saç uzunluğunu seçmek, kilitlemek ve başlamak. Ekstra kısa saç kesimleri ve 3 günlük uzamış görüntü için ekstra saç tarağı.

Tüm avantajları görüntüleyin

Uzunluğu seçin, kilitleyin ve kesmeye başlayın

Süper kolay saç kesme makinesi

  • Kıvrımları takip eden tarağıyla

21 mm'ye kadar 8 entegre uzunluk ayarı

21 mm'ye kadar 8 entegre uzunluk ayarı

Çeşitli uzunluk ayarlarından istediğinizi seçin ve kilitleyin.

Hız ve rahatlık için hatlara uyum sağlayan tarak

Hız ve rahatlık için hatlara uyum sağlayan tarak

Hatlara uyum sağlayan tarak, hızlı ve rahat sonuçlar için her kıvrıma uyar.

Saçınızı 1,6 mm'ye kesmeniz için kısaltma tarağı

Saçınızı 1,6 mm'ye kesmeniz için kısaltma tarağı

Saçınızı daha kısa kesebilmenizi sağlayan özel tarak.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları