Süper kolay saç kesme makinesi

Bu süper kolay saç kesme makinesi, 1-21 mm arası 8 uzunluk ayarından birinde istediğiniz stili yaratmanıza olanak tanır. Yapmanız gereken tek şey doğru saç uzunluğunu seçmek, kilitlemek ve başlamak. Ekstra kısa saç kesimleri ve 3 günlük uzamış görüntü için ekstra saç tarağı.