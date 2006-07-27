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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
QC5050/00
Süper kolay saç kesme makinesi
Bu süper kolay saç kesme makinesi, 1-21 mm arası 8 uzunluk ayarından birinde istediğiniz stili yaratmanıza olanak tanır. Yapmanız gereken tek şey doğru saç uzunluğunu seçmek, kilitlemek ve başlamak. Ekstra kısa saç kesimleri ve 3 günlük uzamış görüntü için ekstra saç tarağı.
Kıvrımları takip eden tarağıyla
Çeşitli uzunluk ayarlarından istediğinizi seçin ve kilitleyin.
Hatlara uyum sağlayan tarak, hızlı ve rahat sonuçlar için her kıvrıma uyar.
Saçınızı daha kısa kesebilmenizi sağlayan özel tarak.
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