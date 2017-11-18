ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ön ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

CD Soundmachine

PX840T/12

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın

Philips PX840T taşınabilir ses sistemi; müziği Bluetooth, USB, CD ve FM/MW radyo gibi en sevdiğiniz kaynaklar üzerinden kolaylıkla çalar. Dahili, dinamik aydınlatma sistemi ve 50 W güç çıkışı sayesinde üstün müzik dinleme deneyimi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Bluetooth bağlantılı

Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dinamik ışık

20 parçalık programlanabilen CD

Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.

Dinamik ışıkla partiyi hareketlendirin

Dinamik ışıkla partiyi hareketlendirin

Dinamik ışıklandırmayla müziğinizi aydınlatarak partiyi hareketlendirin. Doğrudan hoparlörlerinizden yayılan iki havalı dinamik ışıklandırma efektiyle geceyi aydınlatın. Hiçbir ritmi atlamadan tek bir düğmeye basarak ışıkları açın veya kapatın. Ambient chill-out aydınlatmadan heyecan verici dans kulübü efektlerine kadar partiyi istediğiniz gibi aydınlatın, aynı anda tonu ve modu ayarlayın!

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

18/11/2017

Türkiye

Türkiye

çok güzel bir ürün

çok iyi ses var sağlam yapısı var.bluetooth çok kolay bağlanıyor am fm radyosu kuvvetli.tavsiyeederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PX840T CD Soundmachine için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PX840T CD Soundmachine için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları