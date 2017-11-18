2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Gittiğiniz her yerde güçlü müziğin keyfini kablosuz çıkarın
Philips PX840T taşınabilir ses sistemi; müziği Bluetooth, USB, CD ve FM/MW radyo gibi en sevdiğiniz kaynaklar üzerinden kolaylıkla çalar. Dahili, dinamik aydınlatma sistemi ve 50 W güç çıkışı sayesinde üstün müzik dinleme deneyimi sunar.
Bluetooth
50 W
Dinamik ışık
Programlanabilen CD çalma özelliği sayesinde en sevdiğiniz parçaları, istediğiniz sırayla dinleyebilirsiniz.
Dinamik ışıklandırmayla müziğinizi aydınlatarak partiyi hareketlendirin. Doğrudan hoparlörlerinizden yayılan iki havalı dinamik ışıklandırma efektiyle geceyi aydınlatın. Hiçbir ritmi atlamadan tek bir düğmeye basarak ışıkları açın veya kapatın. Ambient chill-out aydınlatmadan heyecan verici dans kulübü efektlerine kadar partiyi istediğiniz gibi aydınlatın, aynı anda tonu ve modu ayarlayın!
Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
bora2411istanbul
18/11/2017
Türkiye
çok güzel bir ürün
çok iyi ses var sağlam yapısı var.bluetooth çok kolay bağlanıyor am fm radyosu kuvvetli.tavsiyeederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PX840T CD Soundmachine için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PX840T CD Soundmachine için yapılmıştır