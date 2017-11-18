En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.