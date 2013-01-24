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- 1x pil CR2032
- 1x temizleme bezi çantası
- Kullanım Kılavuzu
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3D ev sineması deneyimi
Aktif 3D gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi, Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D ev sineması deneyimi
Aktif 3D gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi, Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün
3D ev sineması deneyimi
Aktif 3D gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi, Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D ev sineması deneyimi
Aktif 3D gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi, Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün
Aktif 3D gözlükler
Toplam:
Aktif 3D teknolojisi ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Ultra hızlı ekran ve Aktif şarjlı gözlüklerle gerçekçi derinliğin ve çarpıcı Full HD çözünürlüğün keyfini yaşayın.
Bu aktif 3D gözlüklerle Full HD 3D deneyimini hem tüm Aktif 3D TV'lerde hem de önceki Full HD 3D ready TV modellerinde yaşayabilirsiniz.
Bu 3D aktif gözlüklerle TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular gözlüklerinde tek bir düğmeye basarak aynı anda tam ekran oyun deneyiminin tadını çıkarabilir.
Hafif ve esnek malzemeler kullanılarak özenle tasarlanan bu gözlükler o kadar rahattır ki gözlük taktığınızı kolayca unutabilirsiniz.
Kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklayabilmeniz için gözlükle birlikte koruyucu çanta verilir.
Polarize filtreli normal aktif 3D gözlükler, ışık geçerken bile hafifçe kararır. Bu yüksek kontrastlı mercekler sayesinde 3D deneyiminiz çok daha keyifli hale gelir.
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