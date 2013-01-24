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    Aktif 3D gözlükler

    PTA519/00
    • 3D ev sineması deneyimi 3D ev sineması deneyimi 3D ev sineması deneyimi
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      Aktif 3D gözlükler

      PTA519/00

      3D ev sineması deneyimi

      Aktif 3D gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi, Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aktif 3D gözlükler

      3D ev sineması deneyimi

      Aktif 3D gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi, Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      3D ev sineması deneyimi

      Aktif 3D gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi, Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aktif 3D gözlükler

      3D ev sineması deneyimi

      Aktif 3D gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi, Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

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        Aktif 3D gözlükler

        Toplam:

        3D ev sineması deneyimi

        Gerçek seyir deneyimi için Full HD 3D

        • Philips TV'ler için

        Full HD 3D deneyimi için Aktif 3D teknolojisi

        Aktif 3D teknolojisi ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Ultra hızlı ekran ve Aktif şarjlı gözlüklerle gerçekçi derinliğin ve çarpıcı Full HD çözünürlüğün keyfini yaşayın.

        3D keyfini Philips Aktif 3D ve Full HD 3D ready TV'lerle yaşayın

        Bu aktif 3D gözlüklerle Full HD 3D deneyimini hem tüm Aktif 3D TV'lerde hem de önceki Full HD 3D ready TV modellerinde yaşayabilirsiniz.

        Benzersiz 3D İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu

        Bu 3D aktif gözlüklerle TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular gözlüklerinde tek bir düğmeye basarak aynı anda tam ekran oyun deneyiminin tadını çıkarabilir.

        Maksimum konfor için esnek ve hafif tasarım

        Hafif ve esnek malzemeler kullanılarak özenle tasarlanan bu gözlükler o kadar rahattır ki gözlük taktığınızı kolayca unutabilirsiniz.

        Gözlüklerinizi güvenle saklamanız için koruyucu çanta

        Kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklayabilmeniz için gözlükle birlikte koruyucu çanta verilir.

        En iyi 3D deneyimi için yüksek kontrastlı aktif 3D gözlük

        Polarize filtreli normal aktif 3D gözlükler, ışık geçerken bile hafifçe kararır. Bu yüksek kontrastlı mercekler sayesinde 3D deneyiminiz çok daha keyifli hale gelir.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Kullanım kolaylığı
          • zayıf pil göstergesi
          • otomatik kapanma
          • açma-kapama düğmesi
          • iki kişilik oyun için otomatik mod

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,029  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          151 x 160 x 42 mm
          Kutu derinliği
          64  mm
          Kutu yüksekliği
          40  mm
          Kutu genişliği
          160  mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 1x pil CR2032
          • 1x temizleme bezi çantası
          • Kullanım Kılavuzu

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          Aşağıdakilerle uyumludur
          tüm Philips Aktif 3D TV'ler

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 1x pil CR2032
        • 1x temizleme bezi çantası
        • Kullanım Kılavuzu

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            • Sağlık Uyarısı:
            • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
            • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
            • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
            • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
            • BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.

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