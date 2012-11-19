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    Aktif 3D gözlükler

    PTA518/00
    • 3D Max Ev sineması deneyimi 3D Max Ev sineması deneyimi 3D Max Ev sineması deneyimi
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      Aktif 3D gözlükler

      PTA518/00

      3D Max Ev sineması deneyimi

      3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aktif 3D gözlükler

      3D Max Ev sineması deneyimi

      3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      3D Max Ev sineması deneyimi

      3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aktif 3D gözlükler

      3D Max Ev sineması deneyimi

      3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün

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        Aktif 3D gözlükler

        Aktif 3D gözlükler

        Toplam:

        3D Max Ev sineması deneyimi

        Gerçek seyir deneyimi için Full HD 3D

        • 3D Max TV'ler için
        Full HD 3D deneyimi için Aktif 3D Max teknolojisi

        Full HD 3D deneyimi için Aktif 3D Max teknolojisi

        3D Max ile 3D filmlerin tadını oturma odanızda çıkarın. Ultra hızlı ekran ve Active shutter gözlüklerle gerçekçi derinliğin ve çarpıcı Full HD çözünürlüğün keyfini yaşayın. 3D Max gözlük ve 3D Max TV'nizle 3D TV de izleyebilirsiniz.

        Benzersiz 3D Max İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu

        Benzersiz 3D Max İki Kişilik Tam Ekran Oyun modu

        Bu 3D Max aktif gözlüklerle TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular gözlüklerinde tek bir düğmeye basarak aynı anda tam ekran oyun keyfinin tadını çıkarabilir.

        3D keyfini Philips 3D Max ve Full HD 3D ready TV'lerle yaşayın

        Bu aktif 3D gözlüklerle Full HD 3D deneyimini hem 3D Max TV'lerde hem de önceki Full HD 3D ready TV modellerinde yaşayabilirsiniz.

        Maksimum konfor için esnek ve hafif tasarım

        Hafif ve esnek malzemeler kullanılarak özenle tasarlanan bu gözlükler o kadar rahattır ki gözlük taktığınızı kolayca unutabilirsiniz.

        Gözlük kullanan kişiler için bile optimum lens alanı

        Geniş lens ve ince kavis, gözlük kullanan kişiler dahil neredeyse her yüze uyar. Ayrıca çerçevenin üst kenarındaki ek kanca, Easy 3D gözlüğünü kendi gözlüğünüze sağlamca takmanızı sağlar.

        Gözlüklerinizi güvenle saklamanız için koruyucu çanta

        Kullanmadığınız zamanlarda kolayca saklayabilmeniz için gözlükle birlikte koruyucu çanta verilir.

        Şarj edilebilir Aktif 3D gözlük

        Bu aktif 3D gözlüklerle artık pil değiştirme derdiniz kalmıyor. Gözlüğünüzü USB ile şarj edin ve 3D seyir/oyun keyfinizin asla yarıda kesilmeyeceğinden emin olun.

        En iyi 3D deneyimi için yüksek kontrastlı aktif 3D gözlük

        Polarize filtreli normal aktif 3D gözlükler, ışık geçerken bile hafifçe kararır. Bu yüksek kontrastlı mercekler sayesinde 3D deneyiminiz çok daha keyifli hale gelir.

        Sadece bir pil şarjıyla uzun süreli 3D filmler

        Bu şarj edilebilir aktif 3D gözlükler uzun süreli pil ömrüne sahiptir. Arkanıza yaslanın ve Philips TV'nizde sadece bir pil şarjıyla saatlerce muhteşem 3D deneyiminin keyfini çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Kullanım kolaylığı
          • zayıf pil göstergesi
          • otomatik kapanma
          • USB şarjı
          • açma-kapama düğmesi
          • iki kişilik oyun için otomatik mod

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,035  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          75 x 88 x 238 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 1x temizleme bezi çantası
          • Kullanım Kılavuzu
          • Şarj kablosu USB A > 8p

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • PTA215
          • 32PFL9606
          • 37PFL9606
          • 40PFL8505
          • 40PFL8605
          • 40PFL8606
          • 40PFL9605D
          • 40PFL9606
          • 40PFL9705
          • 40PFL9715
          • 42PFL8605
          • 46PDL8906
          • 46PFL8505
          • 46PFL8605
          • 46PFL8606
          • 46PFL8685
          • 46PFL8686
          • 46PFL9705
          • 46PFL9706
          • 46PFL9715
          • 52PFL8605
          • 52PFL9606
          • 58PFL9955
          • 58PFL9955D
          • 58PFL9956
          • _PFL5507 (AB)
          • _PFL7007 (AB)
          • _PFL8007 (AB)
          • 46PFL9707
          • 60PFL9607

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 1x temizleme bezi çantası
        • Kullanım Kılavuzu
        • Şarj kablosu USB A > 8p

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            • Sağlık Uyarısı:
            • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
            • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
            • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
            • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
            • BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.
            • 3D Max ile iki kişilik oyun modu sadece şu set türlerine sahip 3D Max TV'lerde desteklenir: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

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