3D Max Ev sineması deneyimi

3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün