Kutudaki diğer öğeler
- 1x temizleme bezi çantası
- Şarj kablosu USB A > Micro-B
- Kullanım Kılavuzu
Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
3D Max Ev sineması deneyimi
3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D Max Ev sineması deneyimi
3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün
3D Max Ev sineması deneyimi
3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D Max Ev sineması deneyimi
3D Max gözlüklerle 3D filmlerden, oyunlardan ve maçlardan aldığınız keyfi ikiye katlayın. Philips'in en yeni Aktif 3D teknolojisi, son derece gerçekçi Full HD 3D görüntüler üretir. 3D kalitesindeki mükemmel çözünürlükle siz de hareketin parçası olun! Tüm faydaları görün
Aktif 3D gözlükler
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
3D Max ile 3D filmlerin tadını oturma odanızda çıkarın. Ultra hızlı ekran ve Active shutter gözlüklerle gerçekçi derinliğin ve çarpıcı Full HD çözünürlüğün keyfini yaşayın. 3D Max gözlük ve 3D Max TV'nizle 3D TV de izleyebilirsiniz.
Bu 3D Max aktif gözlüklerle TV'nizde eşsiz bir İki Kişilik Tam Ekran Oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. İki kişilik 2D oyunlarda genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. 3D teknolojisi sayesinde artık oyuncular gözlüklerinde tek bir düğmeye basarak aynı anda tam ekran oyun keyfinin tadını çıkarabilir.
Bu aktif 3D gözlüklerle Full HD 3D deneyimini hem 3D Max TV'lerde hem de önceki Full HD 3D ready TV modellerinde yaşayabilirsiniz.
Hafif ve esnek malzemeler kullanılarak özenle tasarlanan bu gözlükler o kadar rahattır ki gözlük taktığınızı kolayca unutabilirsiniz.
Geniş lens ve ince kavis, gözlük kullanan kişiler dahil neredeyse her yüze uyar. Ayrıca çerçevenin üst kenarındaki ek kanca, Easy 3D gözlüğünü kendi gözlüğünüze sağlamca takmanızı sağlar.
Bu aktif 3D gözlüklerle artık pil değiştirme derdiniz kalmıyor. Gözlüğünüzü USB ile şarj edin ve 3D seyir/oyun keyfinizin asla yarıda kesilmeyeceğinden emin olun.
Polarize filtreli normal aktif 3D gözlükler, ışık geçerken bile hafifçe kararır. Bu yüksek kontrastlı mercekler sayesinde 3D deneyiminiz çok daha keyifli hale gelir.
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Aksesuarlar
İlgili Ürünler