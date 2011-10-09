  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    İki Kişilik Tam Ekran Oyun Gözlükleri

    PTA436/00
    • İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın
      -{discount-value}

      İki Kişilik Tam Ekran Oyun Gözlükleri

      PTA436/00

      İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın

      İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir. Böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun keyfini yaşayabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      İki Kişilik Tam Ekran Oyun Gözlükleri

      İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın

      İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir. Böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun keyfini yaşayabilir. Tüm faydaları görün

      İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın

      İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir. Böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun keyfini yaşayabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      İki Kişilik Tam Ekran Oyun Gözlükleri

      İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın

      İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir. Böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun keyfini yaşayabilir. Tüm faydaları görün

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      İki Kişilik Tam Ekran Oyun Gözlükleri

      İki Kişilik Tam Ekran Oyun Gözlükleri

      Toplam:

      İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın

      En üst düzey oyun deneyimi

      • Easy 3D TV'ler için
      Oyununuz tam ekranda

      Oyununuz tam ekranda

      İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Philips, iki kişilik oyunlarda oyunculara aynı anda tam ekran oyun oynama zevkini yaşatmak için 3D TV'lerin fonksiyonelliğini genişletiyor. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir; böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun heyecanını yaşayabilir.

      Hafifliği sayesinde uzun süre konforlu kullanım

      Easy 3D gözlüklerde elektronik sistem veya pil bulunmaz. Hafif tasarımlı bu gözlükler, saatler süren konforlu seyir keyfi yaşatır.

      Ayarlanabilir gözlük köprüsü ile size özel eşsiz konfor

      Bu 3D gözlüklerin burun pedleri herkese uygun şekilde ayarlanabilir. Gözlüğün altına numaralı gözlüğünüzü taktığınızda bile, film keyfinizi bozabilecek en ufak bir rahatsızlık hissetmezsiniz.

      Gözlük kullanan kişiler için bile optimum lens alanı

      Geniş lens ve ince kavis, gözlük kullanan kişiler dahil neredeyse her yüze uyar. Ayrıca çerçevenin üst kenarındaki ek kanca, Easy 3D gözlüğünü kendi gözlüğünüze sağlamca takmanızı sağlar.

      Tam ekrandan normal görünüme kolaylıkla geçiş yapın

      Düğmeyi 2 kere tıklayarak, oyun ayarlarını veya diğer seçenekleri kolayca değiştirmek için tam ekrandan normal görünüme geçebilirsiniz.

      Net ve titremesiz görüntüler

      TV ekranına tam olarak entegre edilmiş gelişmiş bir 3D polarizer olan FPR (Film Pattern Retarder) teknolojisiyle çalışan tam ekranda iki kişilik oyun özellikleri, görüntüleri netleştirip gölgeleri azaltarak size eksiksiz bir oyun heyecanı yaşatır.

      Teknik Özellikler

      • Boyutlar

        Ürün ağırlığı
        0,17  kg
        Kutu derinliği
        50  mm
        Kutu yüksekliği
        265  mm
        Kutu genişliği
        145  mm

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • 2x temizleme bezi çantası
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

      • İlgili Ürünler

        Aşağıdakilerle uyumludur
        tüm Philips Pasif 3D TV'ler

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • 2x temizleme bezi çantası
      • Hızlı başlangıç kılavuzu

      Bu ürün için destek alın

      SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

      Önerilen ürünler

        En son görüntülenen ürünler

          • Sadece 2D oyunlar içindir.
          • Oyun konsolunun TV'nizin HDMI konektörüne bağlı olduğundan emin olun.

          Bültenimize abone olun

          Özel promosyonlar ve kuponlar

          Ürün lansmanları

          İpuçları ve öneriler

          Bültenimize abone olun

          * Bu alan gereklidir
          *

          *

          Bu ne anlama geliyor?
          *

          Keşfet 
          MyPhilips

          Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

          Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

          Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

          Şimdi üye ol

          Ödeme Seçenekleri

          Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
          Visa - payment method
          MasterCard - payment method

          Destek

          Sıkça Sorulan Sorular
          Şartlar ve koşullar
          İadeler
          Sipariş Takibi

          Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

          I understand

          Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.