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İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın
İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir. Böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun keyfini yaşayabilir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın
İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir. Böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun keyfini yaşayabilir. Tüm faydaları görün
İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın
İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir. Böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun keyfini yaşayabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İki kişilik oyunların keyfini tam ekranda çıkarın
İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir. Böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun keyfini yaşayabilir. Tüm faydaları görün
İki Kişilik Tam Ekran Oyun Gözlükleri
Toplam:
İki kişilik 2D oyunlarda, genellikle her oyuncu kendi oyununu ekranın yarısında görür. Philips, iki kişilik oyunlarda oyunculara aynı anda tam ekran oyun oynama zevkini yaşatmak için 3D TV'lerin fonksiyonelliğini genişletiyor. Bu 3D gözlükleri takarak oyuncular kendi oyunlarını tam ekran görebilir; böylece iki oyuncu birlikte oturup, aynı TV'de oynayıp maksimum oyun heyecanını yaşayabilir.
Easy 3D gözlüklerde elektronik sistem veya pil bulunmaz. Hafif tasarımlı bu gözlükler, saatler süren konforlu seyir keyfi yaşatır.
Bu 3D gözlüklerin burun pedleri herkese uygun şekilde ayarlanabilir. Gözlüğün altına numaralı gözlüğünüzü taktığınızda bile, film keyfinizi bozabilecek en ufak bir rahatsızlık hissetmezsiniz.
Geniş lens ve ince kavis, gözlük kullanan kişiler dahil neredeyse her yüze uyar. Ayrıca çerçevenin üst kenarındaki ek kanca, Easy 3D gözlüğünü kendi gözlüğünüze sağlamca takmanızı sağlar.
Düğmeyi 2 kere tıklayarak, oyun ayarlarını veya diğer seçenekleri kolayca değiştirmek için tam ekrandan normal görünüme geçebilirsiniz.
TV ekranına tam olarak entegre edilmiş gelişmiş bir 3D polarizer olan FPR (Film Pattern Retarder) teknolojisiyle çalışan tam ekranda iki kişilik oyun özellikleri, görüntüleri netleştirip gölgeleri azaltarak size eksiksiz bir oyun heyecanı yaşatır.
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