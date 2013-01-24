En iyi çevre görüşü için yüzü tam saran kavis

Bu gözlüklerde bulunan Oakley 3D optikleri, silindirik taban kavisiyle gözlüğün yüz çevresine tam oturmasını sağlar. Böylece daha iyi bir çevre görüşü ve daha konforlu bir 3D seyir deneyimi elde edilir.