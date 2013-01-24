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Gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle paylaşın. Philips'in Easy 3D gözlüklerinde kullanılan Oakley 3D optikleri hem şık ve rahat hem de yüksek performanslıdır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük resmi görün
Gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle paylaşın. Philips'in Easy 3D gözlüklerinde kullanılan Oakley 3D optikleri hem şık ve rahat hem de yüksek performanslıdır. Tüm faydaları görün
Büyük resmi görün
Gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle paylaşın. Philips'in Easy 3D gözlüklerinde kullanılan Oakley 3D optikleri hem şık ve rahat hem de yüksek performanslıdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük resmi görün
Gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle paylaşın. Philips'in Easy 3D gözlüklerinde kullanılan Oakley 3D optikleri hem şık ve rahat hem de yüksek performanslıdır. Tüm faydaları görün
Pasif 3D gözlük
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yansıma, 3D eğlence deneyimini mahvedebilecek bir sorundur. "Daha düz" 3D merceklerin aksine, bu merceklerdeki silindirik taban kavisi yansımayı neredeyse sıfıra indiriyor. Oakley 3D optikleri sayesinde Philips en konforlu 3D deneyimini sunuyor.
Bu gözlüklerde bulunan Oakley 3D optikleri, silindirik taban kavisiyle gözlüğün yüz çevresine tam oturmasını sağlar. Böylece daha iyi bir çevre görüşü ve daha konforlu bir 3D seyir deneyimi elde edilir.
Bu Easy 3D gözlüklerde hafif metal gövde kullanılmıştır. Üç noktadan tutunma özelliği sayesinde gözlüğün kayması ve düşmesi engellenir. Kauçuk saplar hem şık görünür hem de saatler süren konfor sağlar.
Sinemalarda verilen tek kullanımlık 3D gözlükler kırılgandır ve kolayca çizilir. Oakley 3D optiklerinde ise çizilmeye dayanıklı bir malzeme kullanılır. Onlarca yıllık yenilikçiliğin ürünü olan, son derece sağlam bir ürün kullandığınızdan emin olabilirsiniz.
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