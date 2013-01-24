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    Pasif 3D gözlük

    PTA426/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Pasif 3D gözlük

      PTA426/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Büyük resmi görün

      Gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle paylaşın. Philips'in Easy 3D gözlüklerinde kullanılan Oakley 3D optikleri hem şık ve rahat hem de yüksek performanslıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pasif 3D gözlük

      Büyük resmi görün

      Gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle paylaşın. Philips'in Easy 3D gözlüklerinde kullanılan Oakley 3D optikleri hem şık ve rahat hem de yüksek performanslıdır. Tüm faydaları görün

      Büyük resmi görün

      Gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle paylaşın. Philips'in Easy 3D gözlüklerinde kullanılan Oakley 3D optikleri hem şık ve rahat hem de yüksek performanslıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pasif 3D gözlük

      Büyük resmi görün

      Gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle paylaşın. Philips'in Easy 3D gözlüklerinde kullanılan Oakley 3D optikleri hem şık ve rahat hem de yüksek performanslıdır. Tüm faydaları görün

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        Pasif 3D gözlük

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        Oakley 3D optikleri ile

        • Easy 3D TV'ler için

        Daha iyi ışık kontrolü

        Yansıma, 3D eğlence deneyimini mahvedebilecek bir sorundur. "Daha düz" 3D merceklerin aksine, bu merceklerdeki silindirik taban kavisi yansımayı neredeyse sıfıra indiriyor. Oakley 3D optikleri sayesinde Philips en konforlu 3D deneyimini sunuyor.

        En iyi çevre görüşü için yüzü tam saran kavis

        Bu gözlüklerde bulunan Oakley 3D optikleri, silindirik taban kavisiyle gözlüğün yüz çevresine tam oturmasını sağlar. Böylece daha iyi bir çevre görüşü ve daha konforlu bir 3D seyir deneyimi elde edilir.

        Şık görünüm ve konfor için hafif metal gövde

        Bu Easy 3D gözlüklerde hafif metal gövde kullanılmıştır. Üç noktadan tutunma özelliği sayesinde gözlüğün kayması ve düşmesi engellenir. Kauçuk saplar hem şık görünür hem de saatler süren konfor sağlar.

        Uzun kullanım ömrü için çizilmeye dayanıklı lensler

        Sinemalarda verilen tek kullanımlık 3D gözlükler kırılgandır ve kolayca çizilir. Oakley 3D optiklerinde ise çizilmeye dayanıklı bir malzeme kullanılır. Onlarca yıllık yenilikçiliğin ürünü olan, son derece sağlam bir ürün kullandığınızdan emin olabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,079  kg
          Kutu derinliği
          180  mm
          Kutu yüksekliği
          56  mm
          Kutu genişliği
          64  mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 1x temizleme bezi çantası
          • 3D Sağlık Kılavuzu

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • _PDL7906
          • _PFL76X6
          • _PFL79X6
          • _PFL8606D
          • _PFL8956D
          • _PFL4307
          • _PFL6xx7 (AB)
          • _PDL6907
          • _PFL5007 (Latin Amerika)
          • _PFL6007 (Latin Amerika)
          • _PFL7007 (Latin Amerika)

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 1x temizleme bezi çantası
        • 3D Sağlık Kılavuzu

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            • Sağlık Uyarısı:
            • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
            • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
            • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
            • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
            • BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.

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