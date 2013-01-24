Düşük hat karışması performansıyla görüntü netliği

Net görüntü ve az gölge özelliği ile Easy 3D en rahat seyredilen 3D'dir. TV ekranına tam olarak entegre edilmiş gelişmiş bir 3D polarizer olan FPR (Film Pattern Retarder) teknolojisi sayesinde, sinemanın tüm duyulara hitap eden heyecanını yaşatmak için gerekli tüm özelliklere sahiptir.