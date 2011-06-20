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- 1x temizleme bezi çantası
- 3D Sağlık Kılavuzu
Easy 3D ev sineması deneyimi
Ek Philips 3D gözlüklerle gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle ve dostlarınızla paylaşın. Bu gözlükler yüksek performansla optimum seyir rahatlığı sağlamak üzere tasarlandı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Easy 3D ev sineması deneyimi
Ek Philips 3D gözlüklerle gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle ve dostlarınızla paylaşın. Bu gözlükler yüksek performansla optimum seyir rahatlığı sağlamak üzere tasarlandı. Tüm faydaları görün
Easy 3D ev sineması deneyimi
Ek Philips 3D gözlüklerle gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle ve dostlarınızla paylaşın. Bu gözlükler yüksek performansla optimum seyir rahatlığı sağlamak üzere tasarlandı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Easy 3D ev sineması deneyimi
Ek Philips 3D gözlüklerle gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle ve dostlarınızla paylaşın. Bu gözlükler yüksek performansla optimum seyir rahatlığı sağlamak üzere tasarlandı. Tüm faydaları görün
Pasif 3D gözlük
Toplam:
Net görüntü ve az gölge özelliği ile Easy 3D en rahat seyredilen 3D'dir. TV ekranına tam olarak entegre edilmiş gelişmiş bir 3D polarizer olan FPR (Film Pattern Retarder) teknolojisi sayesinde, sinemanın tüm duyulara hitap eden heyecanını yaşatmak için gerekli tüm özelliklere sahiptir.
Easy 3D gözlüklerde elektronik sistem veya pil bulunmaz. Hafif tasarımlı bu gözlükler, saatler süren konforlu seyir keyfi yaşatır.
Bu 3D gözlüklerin burun pedleri herkese uygun şekilde ayarlanabilir. Gözlüğün altına numaralı gözlüğünüzü taktığınızda bile, film keyfinizi bozabilecek en ufak bir rahatsızlık hissetmezsiniz.
Geniş lens ve ince kavis, gözlük kullanan kişiler dahil neredeyse her yüze uyar. Ayrıca çerçevenin üst kenarındaki ek kanca, Easy 3D gözlüğünü kendi gözlüğünüze sağlamca takmanızı sağlar.
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