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    Pasif 3D gözlük

    PTA416/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Easy 3D ev sineması deneyimi Easy 3D ev sineması deneyimi Easy 3D ev sineması deneyimi
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      Pasif 3D gözlük

      PTA416/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Easy 3D ev sineması deneyimi

      Ek Philips 3D gözlüklerle gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle ve dostlarınızla paylaşın. Bu gözlükler yüksek performansla optimum seyir rahatlığı sağlamak üzere tasarlandı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pasif 3D gözlük

      Easy 3D ev sineması deneyimi

      Ek Philips 3D gözlüklerle gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle ve dostlarınızla paylaşın. Bu gözlükler yüksek performansla optimum seyir rahatlığı sağlamak üzere tasarlandı. Tüm faydaları görün

      Easy 3D ev sineması deneyimi

      Ek Philips 3D gözlüklerle gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle ve dostlarınızla paylaşın. Bu gözlükler yüksek performansla optimum seyir rahatlığı sağlamak üzere tasarlandı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pasif 3D gözlük

      Easy 3D ev sineması deneyimi

      Ek Philips 3D gözlüklerle gerçek sinematik 3D deneyimini tüm ailenizle ve dostlarınızla paylaşın. Bu gözlükler yüksek performansla optimum seyir rahatlığı sağlamak üzere tasarlandı. Tüm faydaları görün

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        Pasif 3D gözlük

        Pasif 3D gözlük

        Toplam:

        Easy 3D ev sineması deneyimi

        Rahat 3D deneyimini keşfedin

        • Easy 3D TV'ler için
        Düşük hat karışması performansıyla görüntü netliği

        Düşük hat karışması performansıyla görüntü netliği

        Net görüntü ve az gölge özelliği ile Easy 3D en rahat seyredilen 3D'dir. TV ekranına tam olarak entegre edilmiş gelişmiş bir 3D polarizer olan FPR (Film Pattern Retarder) teknolojisi sayesinde, sinemanın tüm duyulara hitap eden heyecanını yaşatmak için gerekli tüm özelliklere sahiptir.

        Hafifliği sayesinde uzun süre konforlu kullanım

        Easy 3D gözlüklerde elektronik sistem veya pil bulunmaz. Hafif tasarımlı bu gözlükler, saatler süren konforlu seyir keyfi yaşatır.

        Ayarlanabilir gözlük köprüsü ile size özel eşsiz konfor

        Bu 3D gözlüklerin burun pedleri herkese uygun şekilde ayarlanabilir. Gözlüğün altına numaralı gözlüğünüzü taktığınızda bile, film keyfinizi bozabilecek en ufak bir rahatsızlık hissetmezsiniz.

        Gözlük kullanan kişiler için bile optimum lens alanı

        Geniş lens ve ince kavis, gözlük kullanan kişiler dahil neredeyse her yüze uyar. Ayrıca çerçevenin üst kenarındaki ek kanca, Easy 3D gözlüğünü kendi gözlüğünüze sağlamca takmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,085  kg
          Kutu derinliği
          49  mm
          Kutu yüksekliği
          245  mm
          Kutu genişliği
          80  mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 1x temizleme bezi çantası
          • 3D Sağlık Kılavuzu

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • _PDL7906
          • _PFL76X6
          • _PFL79X6
          • _PFL8606D
          • _PFL8956D
          • _PFL4307
          • _PFL6xx7 (AB)
          • _PDL6907
          • _PFL5007 (Latin Amerika)
          • _PFL6007 (Latin Amerika)
          • _PFL7007 (Latin Amerika)

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 1x temizleme bezi çantası
        • 3D Sağlık Kılavuzu

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            • Sağlık Uyarısı:
            • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
            • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
            • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
            • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
            • BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.

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