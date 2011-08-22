Kutudaki diğer öğeler
- 3D vericisi*
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti Belgesi
- TV yazılımı güncelleme (USB)
3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın
Oturma odanızda film izleme keyfini başka bir boyuta taşıyın ve Philips 3D ready TV'nizi şimdi 3D'ye yükseltin! Bu 3D verici, şu anda kullanımda olan tüm Philips aktif 3D TV gözlükleriyle tam uyumludur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın
Oturma odanızda film izleme keyfini başka bir boyuta taşıyın ve Philips 3D ready TV'nizi şimdi 3D'ye yükseltin! Bu 3D verici, şu anda kullanımda olan tüm Philips aktif 3D TV gözlükleriyle tam uyumludur.
3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın
Oturma odanızda film izleme keyfini başka bir boyuta taşıyın ve Philips 3D ready TV'nizi şimdi 3D'ye yükseltin! Bu 3D verici, şu anda kullanımda olan tüm Philips aktif 3D TV gözlükleriyle tam uyumludur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın
Oturma odanızda film izleme keyfini başka bir boyuta taşıyın ve Philips 3D ready TV'nizi şimdi 3D'ye yükseltin! Bu 3D verici, şu anda kullanımda olan tüm Philips aktif 3D TV gözlükleriyle tam uyumludur.
3D Vericisi
Toplam:
Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri sunmaktadır. Blu-ray 3D özelliği yazılım yükseltmesi yapıldıktan sonra bu sistemde kullanılabilecektir (www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin).
Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir (uyumlu TV'ler için ilgili ürünlere bakın)
3D vericisi kolayca kurulur ve TV ile Aktif 3D gözlük arasında iletişim kurar.
3D deneyimini ailece yaşamak istiyorsanız, ek Aktif 3D gözlükler satın alabilirsiniz (genişletme kiti PTA03 veya PTA516).
Tak ve çalıştır özellikli 3D vericisinin kurulumu son derece basit ve hızlıdır.
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