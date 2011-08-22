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    3D Vericisi

    PTA215/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • 3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın 3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın 3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın
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      3D Vericisi

      PTA215/00
      Genel Derecelendirme / 5

      3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın

      Oturma odanızda film izleme keyfini başka bir boyuta taşıyın ve Philips 3D ready TV'nizi şimdi 3D'ye yükseltin! Bu 3D verici, şu anda kullanımda olan tüm Philips aktif 3D TV gözlükleriyle tam uyumludur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3D Vericisi

      3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın

      Oturma odanızda film izleme keyfini başka bir boyuta taşıyın ve Philips 3D ready TV'nizi şimdi 3D'ye yükseltin! Bu 3D verici, şu anda kullanımda olan tüm Philips aktif 3D TV gözlükleriyle tam uyumludur.

      3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın

      Oturma odanızda film izleme keyfini başka bir boyuta taşıyın ve Philips 3D ready TV'nizi şimdi 3D'ye yükseltin! Bu 3D verici, şu anda kullanımda olan tüm Philips aktif 3D TV gözlükleriyle tam uyumludur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3D Vericisi

      3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın

      Oturma odanızda film izleme keyfini başka bir boyuta taşıyın ve Philips 3D ready TV'nizi şimdi 3D'ye yükseltin! Bu 3D verici, şu anda kullanımda olan tüm Philips aktif 3D TV gözlükleriyle tam uyumludur.

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        3D Vericisi

        3D Vericisi

        Toplam:

        3D keyfini Philips 3D ready TV'nizde çıkarın

        Herhangi bir Philips aktif 3D gözlük ile

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Ready* özelliği

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Ready* özelliği

        Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri sunmaktadır. Blu-ray 3D özelliği yazılım yükseltmesi yapıldıktan sonra bu sistemde kullanılabilecektir (www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin).

        Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir

        Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir (uyumlu TV'ler için ilgili ürünlere bakın)

        3D Vericisi, TV ile 3D gözlük arasında iletişim kurar*

        3D vericisi kolayca kurulur ve TV ile Aktif 3D gözlük arasında iletişim kurar.

        Ek 3D gözlük ayrıca satın alınabilir

        3D deneyimini ailece yaşamak istiyorsanız, ek Aktif 3D gözlükler satın alabilirsiniz (genişletme kiti PTA03 veya PTA516).

        TV'ye kolayca kurulur

        Tak ve çalıştır özellikli 3D vericisinin kurulumu son derece basit ve hızlıdır.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          Tak ve Çalıştır

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,06  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          168 x 47 x 165 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 3D vericisi*
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti Belgesi
          • TV yazılımı güncelleme (USB)

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 46PFL9705
          • 40PFL9705
          • 52PFL8605
          • 46PFL8685
          • 46PFL8605
          • 40PFL8605
          • 40PFL9605D
          • 40PFL9715
          • 46PFL9715

        • 3D Sistem Gereksinimleri

          Genel
          • 3D TV keyfi için ihtiyacınız olanlar:
          • 3D Ready Philips TV
          • Aktif 3D Gözlük
          • 3D Vericisi*
          • 3D film, oyun veya yayın
          Uyumlu Philips TV
          İlgili ürünlerdeki listeye başvurun
          3D Kaynak cihazı
          • 3D özellikli BluRay oynatıcı
          • veya 3D özellikli Oyun Konsolu
          • veya 3D özellikli Uydu Alıcısı
          3D Kaynak materyali
          • Desteklenen standartlar:
          • "Kare Paketleme"
          • "Yan Yana"
          • "Alt Alta"
          • 1920x1080p'ye kadar çözünürlük

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3D vericisi*
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti Belgesi
        • TV yazılımı güncelleme (USB)

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            • PTA215 bir genişletme kitidir ve tek başına çalışmaz. Bu genişletme kitiyle PTA03 ve PTA516 gözlükler uyumludur. TV uyumluluğunu öğrenmek için İlgili Ürünler bölümüne bakın.
            • Sağlık Uyarısı:
            • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
            • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
            • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
            • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.

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