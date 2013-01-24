Kutudaki diğer öğeler
- 1 x 3D Gözlük
- Pil CR2032
- Garanti Belgesi
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3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
Fazladan bir çift Aktif 3D gözlükle evde 3D filmlerin keyfini çıkarın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlükle 3D setinizden daha iyi yararlanabilir ve gerçekten etkileyici 3D deneyimini tüm ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
Fazladan bir çift Aktif 3D gözlükle evde 3D filmlerin keyfini çıkarın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlükle 3D setinizden daha iyi yararlanabilir ve gerçekten etkileyici 3D deneyimini tüm ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz!
3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
Fazladan bir çift Aktif 3D gözlükle evde 3D filmlerin keyfini çıkarın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlükle 3D setinizden daha iyi yararlanabilir ve gerçekten etkileyici 3D deneyimini tüm ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
Fazladan bir çift Aktif 3D gözlükle evde 3D filmlerin keyfini çıkarın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlükle 3D setinizden daha iyi yararlanabilir ve gerçekten etkileyici 3D deneyimini tüm ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz!
3D TV Gözlüğü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips, Full HD 3D deneyimi sunmak için en son teknolojiyi kullanmaktadır. Aktif 3D teknolojisinde, Aktif 3D gözlüğün deklanşörlerini TV ekranındaki görüntü ile mükemmel uyum halinde hızla açıp kapatan bir kablosuz verici kullanmaktadır. Hareketli görüntüler ve özel efektler hedef kitlemizi daha önce hiç bu kadar derinden ve gerçekçi biçimde etkilememişti. Bu benzersiz 3D deneyimini ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşın.
Full HD 3D Ready TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. BluRay ile sunulan en yeni 3D filmler ve gelecekte gerçek olacak 3D yayınlar ile çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçimine sahip olacaksınız. Uyumlu Philips TV'nize 3D uyumlu BluRay oynatıcı veya HD alıcı ekleyerek Full HD 3D deneyimine hazır olacaksınız. 2 kişiden fazla izleyici için istediğiniz kadar 3D gözlük ekleyebilirsiniz (genişletme kiti PTA03).
Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir (uyumlu TV'ler için ilgili ürünlere bakın)
Ekstra Aktif 3D gözlükle 3D yükseltme kitini bir adım öteye taşır
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