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    3D TV Gözlüğü

    PTA03/00
    • 3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın 3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın 3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
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      3D TV Gözlüğü

      PTA03/00

      3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

      Fazladan bir çift Aktif 3D gözlükle evde 3D filmlerin keyfini çıkarın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlükle 3D setinizden daha iyi yararlanabilir ve gerçekten etkileyici 3D deneyimini tüm ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      3D TV Gözlüğü

      3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

      Fazladan bir çift Aktif 3D gözlükle evde 3D filmlerin keyfini çıkarın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlükle 3D setinizden daha iyi yararlanabilir ve gerçekten etkileyici 3D deneyimini tüm ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz!

      3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

      Fazladan bir çift Aktif 3D gözlükle evde 3D filmlerin keyfini çıkarın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlükle 3D setinizden daha iyi yararlanabilir ve gerçekten etkileyici 3D deneyimini tüm ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      3D TV Gözlüğü

      3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

      Fazladan bir çift Aktif 3D gözlükle evde 3D filmlerin keyfini çıkarın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlükle 3D setinizden daha iyi yararlanabilir ve gerçekten etkileyici 3D deneyimini tüm ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz!

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        3D TV Gözlüğü

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

        Ekstra Aktif 3D gözlükle

        Ailenin diğer üyeleri için ekstra Aktif 3D gözlük seti*

        Ailenin diğer üyeleri için ekstra Aktif 3D gözlük seti*

        Philips, Full HD 3D deneyimi sunmak için en son teknolojiyi kullanmaktadır. Aktif 3D teknolojisinde, Aktif 3D gözlüğün deklanşörlerini TV ekranındaki görüntü ile mükemmel uyum halinde hızla açıp kapatan bir kablosuz verici kullanmaktadır. Hareketli görüntüler ve özel efektler hedef kitlemizi daha önce hiç bu kadar derinden ve gerçekçi biçimde etkilememişti. Bu benzersiz 3D deneyimini ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşın.

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D TV

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D TV

        Full HD 3D Ready TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. BluRay ile sunulan en yeni 3D filmler ve gelecekte gerçek olacak 3D yayınlar ile çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçimine sahip olacaksınız. Uyumlu Philips TV'nize 3D uyumlu BluRay oynatıcı veya HD alıcı ekleyerek Full HD 3D deneyimine hazır olacaksınız. 2 kişiden fazla izleyici için istediğiniz kadar 3D gözlük ekleyebilirsiniz (genişletme kiti PTA03).

        Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir

        Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir (uyumlu TV'ler için ilgili ürünlere bakın)

        Ekstra Aktif 3D gözlükle 3D yükseltme kitini bir adım öteye taşır

        Ekstra Aktif 3D gözlükle 3D yükseltme kitini bir adım öteye taşır

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          Tak ve Çalıştır
          Kullanım kolaylığı
          • otomatik açma/kapama anahtarlama
          • 200 saate kadar pil ömrü
          • katlanır kollar (gözlük)
          • zayıf pil göstergesi

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,06  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          168 x 47 x 165 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 1 x 3D Gözlük
          • Pil CR2032
          • Garanti Belgesi

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 58PFL9955
          • 46PFL9705
          • 40PFL9705
          • 52PFL8605
          • 46PFL8685
          • 46PFL8605
          • 40PFL8605
          • Latam bölgesi:
          • 58PFL9955D
          • 40PFL9605D

        • 3D Sistem Gereksinimleri

          Genel
          • 3D TV keyfi için ihtiyacınız olanlar:
          • 3D Ready Philips TV
          • Aktif 3D Gözlük
          • 3D Vericisi*
          • kaynak cihaz
          • 3D film, oyun veya yayın
          Uyumlu Philips TV
          İlgili ürünlerdeki listeye başvurun
          3D Kaynak cihazı
          • 3D özellikli BluRay oynatıcı
          • veya 3D özellikli Oyun Konsolu
          • veya 3D özellikli Uydu Alıcısı
          3D Kaynak materyali
          • Desteklenen standartlar:
          • "Kare Paketleme"
          • "Yan Yana"
          • "Alt Alta"
          • 1920x1080p'ye kadar çözünürlük

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 1 x 3D Gözlük
        • Pil CR2032
        • Garanti Belgesi

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            • PTA02, 58PFL9955 için kullanılmamalıdır. 58PFL9955 TV'de yerleşik 3D vericisi bulunduğundan, PTA03 kullanılabilir.
            • PTA03 bir genişletme kitidir ve tek başına çalışmaz. 3D vericisi nedeniyle PTA02 yükseltme kiti gereklidir. İstisna: 58PFL9955'te yerleşik 3D vericisi vardır ve sadece PTA03 ile birlikte kullanılabilir.
            • Sağlık Uyarısı:
            • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
            • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
            • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
            • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
            • BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.

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