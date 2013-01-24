Ailenin diğer üyeleri için ekstra Aktif 3D gözlük seti*

Philips, Full HD 3D deneyimi sunmak için en son teknolojiyi kullanmaktadır. Aktif 3D teknolojisinde, Aktif 3D gözlüğün deklanşörlerini TV ekranındaki görüntü ile mükemmel uyum halinde hızla açıp kapatan bir kablosuz verici kullanmaktadır. Hareketli görüntüler ve özel efektler hedef kitlemizi daha önce hiç bu kadar derinden ve gerçekçi biçimde etkilememişti. Bu benzersiz 3D deneyimini ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşın.