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    3D TV Yükseltme Kiti

    PTA02/00
    • 3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın 3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın 3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
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      3D TV Yükseltme Kiti

      PTA02/00

      3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

      3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitte!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3D TV Yükseltme Kiti

      3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

      3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitte!

      3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

      3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitte!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      3D TV Yükseltme Kiti

      3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

      3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitte!

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        3D TV Yükseltme Kiti

        3D TV Yükseltme Kiti

        Toplam:

        3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın

        Bir 3D Yükseltme Kiti ile

        Full HD 3D film deneyimi için 2 x Aktif 3D gözlük

        Full HD 3D film deneyimi için 2 x Aktif 3D gözlük

        Philips, Full HD 3D deneyimi sunmak için en son 3D teknolojisini kullanmaktadır. Aktif 3D teknolojisinde, Aktif 3D gözlüğün deklanşörlerini TV ekranındaki görüntü ile mükemmel uyum halinde hızla açıp kapatan bir kablosuz verici kullanılmaktadır. Hareketli görüntüler ve özel efektler hiç bu kadar çarpıcı, derin ve gerçek olmamıştı.

        3D vericisini kurmak için gereken yazılım dahildir

        3D vericisini kurmak için gereken yazılım dahildir

        3D vericisini kurmak için gereken TV yazılım güncellemesi dahildir

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D TV

        Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D TV

        Full HD 3D Ready TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. BluRay ile sunulan en yeni 3D filmler ve gelecekte gerçek olacak 3D yayınlar ile çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçimine sahip olacaksınız. Uyumlu Philips TV'nize 3D uyumlu BluRay oynatıcı veya HD alıcı ekleyerek Full HD 3D deneyimine hazır olacaksınız. 2 kişiden fazla izleyici için istediğiniz kadar 3D gözlük ekleyebilirsiniz (genişletme kiti PTA03).

        TV'ye kolayca kurulur

        Philips 3D Ready TV'nizde 3D keyfine hazır olmak için tek yapmanız gereken USB çubuğunu takarak yazılımı güncellemek ve 3D vericisini TV'nizin 3D Çıkış soketine takmak.

        3D Vericisi, TV ile 3D gözlük arasında iletişim kurar*

        3D vericisi kolayca kurulur ve TV ile Aktif 3D gözlük arasında iletişim kurar.

        Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir

        Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir (uyumlu TV'ler için ilgili ürünlere bakın)

        Ek 3D gözlük ayrıca satın alınabilir

        3D deneyimini ailece yaşamak istiyorsanız, ek Aktif 3D gözlükler satın alabilirsiniz (genişletme kiti PTA03 veya PTA516).

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          Tak ve Çalıştır
          Kullanım kolaylığı
          • otomatik açma/kapama anahtarlama
          • 200 saate kadar pil ömrü
          • katlanır kollar (gözlük)
          • zayıf pil göstergesi

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,06  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          168 x 47 x 165 mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • 2 x 3D Gözlük
          • 3D vericisi*
          • 2x pil CR2032
          • Verici montaj braketi
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti Belgesi
          • TV yazılımı güncelleme (USB)

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 46PFL9705
          • 40PFL9705
          • 52PFL8605
          • 46PFL8685
          • 46PFL8605
          • 40PFL8605
          • Latam bölgesi:
          • 58PFL9955D
          • 40PFL9605D

        • 3D Sistem Gereksinimleri

          Genel
          • 3D TV keyfi için ihtiyacınız olanlar:
          • 3D Ready Philips TV
          • Aktif 3D Gözlük
          • 3D Vericisi*
          • kaynak cihaz
          • 3D film, oyun veya yayın
          Uyumlu Philips TV
          İlgili ürünlerdeki listeye başvurun
          3D Kaynak cihazı
          • 3D özellikli BluRay oynatıcı
          • veya 3D özellikli Oyun Konsolu
          • veya 3D özellikli Uydu Alıcısı
          3D Kaynak materyali
          • Desteklenen standartlar:
          • HDMI 1.4 tabanlı 3D sinyalleri
          • "Kare Paketleme"
          • "Yan Yana"
          • "Alt Alta"
          • 1920x1080p'ye kadar çözünürlük

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 2 x 3D Gözlük
        • 3D vericisi*
        • 2x pil CR2032
        • Verici montaj braketi
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti Belgesi
        • TV yazılımı güncelleme (USB)

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            • PTA02, 58PFL9955 için kullanılmamalıdır. 58PFL9955 TV'de yerleşik 3D vericisi bulunduğundan, PTA03 kullanılabilir.
            • Sağlık Uyarısı:
            • Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
            • Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlık verici durumlardan kaçınmak için 3D görüntülerin uzun süre izlenmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir rahatsızlık hissettiğiniz anda 3D izlemeyi bırakın ve semptomlar ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli aktivitelerden kaçının.
            • Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
            • 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
            • BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaş altındaki çocukların 3D gözlüklerle oynamalarına izin vermeyin; pil kapağı veya pil boğulmalarına neden olabilir.

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