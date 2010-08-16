Kutudaki diğer öğeler
- 2 x 3D Gözlük
- 3D vericisi*
- 2x pil CR2032
- Verici montaj braketi
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti Belgesi
- TV yazılımı güncelleme (USB)
3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitte!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitte!
3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitte!
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3D keyfini Philips 3D Ready TV'nizde çıkarın
3D Yükseltme Kiti ile kendi oturma odanızda film izleme deneyiminizi başka bir boyuta taşıyın. Yüksek teknoloji ürünü Aktif 3D gözlük ve bir 3D verici ile TV'nizi yükselterek gerçekten etkileyici 3D deneyimi yaşamak için ihtiyacınız olan her şey bu kitte!
3D TV Yükseltme Kiti
Toplam:
Philips, Full HD 3D deneyimi sunmak için en son 3D teknolojisini kullanmaktadır. Aktif 3D teknolojisinde, Aktif 3D gözlüğün deklanşörlerini TV ekranındaki görüntü ile mükemmel uyum halinde hızla açıp kapatan bir kablosuz verici kullanılmaktadır. Hareketli görüntüler ve özel efektler hiç bu kadar çarpıcı, derin ve gerçek olmamıştı.
3D vericisini kurmak için gereken TV yazılım güncellemesi dahildir
Full HD 3D Ready TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüsüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080x1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. BluRay ile sunulan en yeni 3D filmler ve gelecekte gerçek olacak 3D yayınlar ile çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçimine sahip olacaksınız. Uyumlu Philips TV'nize 3D uyumlu BluRay oynatıcı veya HD alıcı ekleyerek Full HD 3D deneyimine hazır olacaksınız. 2 kişiden fazla izleyici için istediğiniz kadar 3D gözlük ekleyebilirsiniz (genişletme kiti PTA03).
Philips 3D Ready TV'nizde 3D keyfine hazır olmak için tek yapmanız gereken USB çubuğunu takarak yazılımı güncellemek ve 3D vericisini TV'nizin 3D Çıkış soketine takmak.
3D vericisi kolayca kurulur ve TV ile Aktif 3D gözlük arasında iletişim kurar.
Philips Full HD 3D Ready TV'niz ile birlikte kullanılabilir (uyumlu TV'ler için ilgili ürünlere bakın)
3D deneyimini ailece yaşamak istiyorsanız, ek Aktif 3D gözlükler satın alabilirsiniz (genişletme kiti PTA03 veya PTA516).
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Aksesuarlar
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