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    Wi-Fi USB Adaptör

    PTA01/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın
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      Wi-Fi USB Adaptör

      PTA01/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın

      Bu kablosuz USB adaptörle, Philips TV'nizde Smart TV'nin tadını kablosuz olarak çıkarın. Zengin çevrimiçi içeriği büyük ekranda keşfedin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Wi-Fi USB Adaptör

      Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın

      Bu kablosuz USB adaptörle, Philips TV'nizde Smart TV'nin tadını kablosuz olarak çıkarın. Zengin çevrimiçi içeriği büyük ekranda keşfedin. Tüm faydaları görün

      Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın

      Bu kablosuz USB adaptörle, Philips TV'nizde Smart TV'nin tadını kablosuz olarak çıkarın. Zengin çevrimiçi içeriği büyük ekranda keşfedin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Wi-Fi USB Adaptör

      Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın

      Bu kablosuz USB adaptörle, Philips TV'nizde Smart TV'nin tadını kablosuz olarak çıkarın. Zengin çevrimiçi içeriği büyük ekranda keşfedin. Tüm faydaları görün

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        Wi-Fi USB Adaptör

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        Smart TV'nin tadını kablosuz çıkarın

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        • Philips TV'ler için

        802.11N kablosuz adaptör ile hızlı bağlantı

        802.11n kablosuz adaptör ile hızlı bağlantı. Geleneksel Wi-Fi 802.11g standardına göre 5 kata kadar daha hızlı. Wi-Fi 802.11n özelliklerini temel almaktadır.

        WPA2 şifreleme ile güvenli kablosuz bağlantı

        Gizliliğinizi korumak ve güvenli bağlantı kurmak için WPA2 şifreleme

        WPS ile Tak ve Çalıştır tipi kablosuz kurulumu

        TV'nizde tak ve çalıştır tipi kurulumla kullanılan WPS Wi-Fi bağlantısı

        Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği

        Çevrimiçi video mağazalarından doğrudan TV'nizi kullanarak film kiralayın, en sevdiğiniz kanalları Catch-up TV servisinden izleyin ve Smart TV ile çok çeşitli çevrimiçi uygulamaların tadını çıkarın. Ayrıca Internet'te de gezinebilirsiniz.

        Fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV ekranınızda yaşayın

        Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdaki fotoğraf, müzik ve filmleri büyük ekranda paylaşın.

        Akıllı cihaz veya klavyenizle TV'yi kablosuz olarak kumanda edin

        TV'nizi en kolay ve rahat biçimde kontrol edin. Smart TV'nizi kontrol etmek için bir kablosuz klavye bağlamanız veya akıllı telefonunuzu ya da tablet bilgisayarınızı kullanmanız yeterli.

        Teknik Özellikler

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,02  kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          0,11  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          29 x 82 x 14 mm
          Kutu derinliği
          210  mm
          Kutu yüksekliği
          20  mm
          Kutu genişliği
          135  mm

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • USB uzatma kablosu

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 32PFL7605
          • 32PFL7655
          • 32PFL7665
          • 32PFL7675
          • 32PFL7685
          • 32PFL7695
          • 32PFL8605
          • 37PFL7605
          • 37PFL7675
          • 37PFL8605
          • 40PFL7605
          • 40PFL8605
          • 42PFL7655
          • 42PFL7665
          • 42PFL7675
          • 42PFL7685
          • 42PFL7695
          • 42PFL8605
          • 46PFL7605
          • 46PFL7655
          • 46PFL7665
          • 46PFL7695
          • 46PFL8605
          • 46PFL8685
          • 52PFL8605
          • _PFL58x6 (AB)
          • _PFL6xx6 (AB)
          • _PFL74x6 (AB)
          • _PFL7606 (AB)
          • _PFL7656 (AB)
          • _PFL7676 (AB)
          • _PFL7696 (AB)
          • _PFL58x6 (Latin Amerika)
          • _PFL6xx6 (Latin Amerika)
          • _PFL7xx6 (Latin Amerika)
          • _PFL8xx6 (Latin Amerika)
          • _PFL7xx6 (Asya)
          • _PFL35x7 (AB)
          • _PFL4xx7 (AB)

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • USB uzatma kablosu

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