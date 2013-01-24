Ayarlanabilir renk deneyimi için renk yoğunluğu düğmesi

Ambilight TV'niz renklerle müzik oluşturabilir, ancak bu müziği siz düzenlersiniz. Renk yoğunluğu düğmesini sağdan sola kaydırarak renk yoğunluğuyla oynayabilirsiniz. Düğme sola kaydırıldığında daha yumuşak tonlar elde edilir, sağa kaydırıldığında ise daha yoğun bir deneyim oluşur.