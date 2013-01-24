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Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin
Philips Ambilight+hue uygulamasıyla Ambilight deneyimini yaşayın. Evinizde Ambilight duygusunun, gücünün ve renginin tadını çıkarmak için, bırakın uygulama üzerinden Ambilight TV'niz ve hue lambaları birbiriyle 'konuşsun'. Tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin
Philips Ambilight+hue uygulamasıyla Ambilight deneyimini yaşayın. Evinizde Ambilight duygusunun, gücünün ve renginin tadını çıkarmak için, bırakın uygulama üzerinden Ambilight TV'niz ve hue lambaları birbiriyle 'konuşsun'. Tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın. Tüm faydaları görün
Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin
Philips Ambilight+hue uygulamasıyla Ambilight deneyimini yaşayın. Evinizde Ambilight duygusunun, gücünün ve renginin tadını çıkarmak için, bırakın uygulama üzerinden Ambilight TV'niz ve hue lambaları birbiriyle 'konuşsun'. Tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin
Philips Ambilight+hue uygulamasıyla Ambilight deneyimini yaşayın. Evinizde Ambilight duygusunun, gücünün ve renginin tadını çıkarmak için, bırakın uygulama üzerinden Ambilight TV'niz ve hue lambaları birbiriyle 'konuşsun'. Tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın. Tüm faydaları görün
Ambilight+hue uygulaması
Philips Online Mağaza fiyatı
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Odanızda hangi hue lambalarının Ambilight TV deneyimini yansıtacağını ve yansıtmayacağını kolayca seçin. Ambilight'ı yansıtmayan lambalar önceden ayarlanmış renklerine döner veya hue tayfındaki herhangi bir renge ayarlanabilir.
Ambilight TV'niz renklerle müzik oluşturabilir, ancak bu müziği siz düzenlersiniz. Renk yoğunluğu düğmesini sağdan sola kaydırarak renk yoğunluğuyla oynayabilirsiniz. Düğme sola kaydırıldığında daha yumuşak tonlar elde edilir, sağa kaydırıldığında ise daha yoğun bir deneyim oluşur.
Dinamik parlaklık kaydırıcısı sayesinde parmaklarınızı ekranda kaydırarak her hue lambasının parlaklığını ayrı ayrı ayarlayın. Ekranınızda görünen lamba simgelerine dokunarak lambaları seçtikten sonra kaydırıcıyı sola veya sağa kaydırarak deneyiminizin yoğunluk seviyesini kişisel tercihlerinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.
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