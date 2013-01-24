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    Ambilight+hue uygulaması

    PTA008/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin
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      Ambilight+hue uygulaması

      PTA008/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin

      Philips Ambilight+hue uygulamasıyla Ambilight deneyimini yaşayın. Evinizde Ambilight duygusunun, gücünün ve renginin tadını çıkarmak için, bırakın uygulama üzerinden Ambilight TV'niz ve hue lambaları birbiriyle 'konuşsun'. Tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Ambilight+hue uygulaması

      Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin

      Philips Ambilight+hue uygulamasıyla Ambilight deneyimini yaşayın. Evinizde Ambilight duygusunun, gücünün ve renginin tadını çıkarmak için, bırakın uygulama üzerinden Ambilight TV'niz ve hue lambaları birbiriyle 'konuşsun'. Tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın. Tüm faydaları görün

      Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin

      Philips Ambilight+hue uygulamasıyla Ambilight deneyimini yaşayın. Evinizde Ambilight duygusunun, gücünün ve renginin tadını çıkarmak için, bırakın uygulama üzerinden Ambilight TV'niz ve hue lambaları birbiriyle 'konuşsun'. Tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Ambilight+hue uygulaması

      Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin

      Philips Ambilight+hue uygulamasıyla Ambilight deneyimini yaşayın. Evinizde Ambilight duygusunun, gücünün ve renginin tadını çıkarmak için, bırakın uygulama üzerinden Ambilight TV'niz ve hue lambaları birbiriyle 'konuşsun'. Tarzınıza uyacak şekilde ayarlayın. Tüm faydaları görün

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        Ambilight+hue uygulaması

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        Sınırsız Ambilight ile Işığı özgürleştirin

        Philips Ambilight+hue uygulaması

        • Philips TV'lere özel
        Hue lambalarınızı seçmek ve konumlandırmak için lamba seçme düğmesi

        Hue lambalarınızı seçmek ve konumlandırmak için lamba seçme düğmesi

        Odanızda hangi hue lambalarının Ambilight TV deneyimini yansıtacağını ve yansıtmayacağını kolayca seçin. Ambilight'ı yansıtmayan lambalar önceden ayarlanmış renklerine döner veya hue tayfındaki herhangi bir renge ayarlanabilir.

        Ayarlanabilir renk deneyimi için renk yoğunluğu düğmesi

        Ayarlanabilir renk deneyimi için renk yoğunluğu düğmesi

        Ambilight TV'niz renklerle müzik oluşturabilir, ancak bu müziği siz düzenlersiniz. Renk yoğunluğu düğmesini sağdan sola kaydırarak renk yoğunluğuyla oynayabilirsiniz. Düğme sola kaydırıldığında daha yumuşak tonlar elde edilir, sağa kaydırıldığında ise daha yoğun bir deneyim oluşur.

        Seçilen hue lambalarını ayarlayan dinamik parlaklık kaydırıcısı

        Seçilen hue lambalarını ayarlayan dinamik parlaklık kaydırıcısı

        Dinamik parlaklık kaydırıcısı sayesinde parmaklarınızı ekranda kaydırarak her hue lambasının parlaklığını ayrı ayrı ayarlayın. Ekranınızda görünen lamba simgelerine dokunarak lambaları seçtikten sonra kaydırıcıyı sola veya sağa kaydırarak deneyiminizin yoğunluk seviyesini kişisel tercihlerinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          • 2011 model ve daha yeni Ambilight TV'ler
          • hue Kişisel Aydınlatma Sistemi

        • İşletim Sistemi

          Minimum Gereksinimler
          Android 2.3 veya iOS 4.3

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