Sizin için otomatik olarak buhar veren ütü
PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde zahmetsiz bir ütüleme deneyimi sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin için otomatik olarak buhar veren ütü
PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde zahmetsiz bir ütüleme deneyimi sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Tüm faydaları görün
Sizin için otomatik olarak buhar veren ütü
PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde zahmetsiz bir ütüleme deneyimi sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin için otomatik olarak buhar veren ütü
PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde zahmetsiz bir ütüleme deneyimi sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Tüm faydaları görün
Buhar Kazanlı Ütü
Toplam:
Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütüleyin
En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.
SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.
1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.
Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Gelişmiş hareket sensörümüz her yöndeki hareketleri algılayabilir. Böylece elbiseler, ceketler ve perdelere dikey olarak buhar uygulayıp bunları havalandırabilirsiniz.
Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Yalnızca 800 g'lık minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.
Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Kolay Kireç Giderme teknolojimiz kireci sürekli olarak toplar, boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı ve sesli sinyal aracılığıyla sizi bilgilendirir. Tıpayı çıkardığınızda su ve kireç parçacıkları boşalır.
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
Genel özellikler
Teknoloji
Kolay kullanım
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
Kolay kullanım
Teknoloji
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