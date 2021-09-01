Otomatik buhar ile zahmetsiz biçimde ütüleyin

Yeni hareket sensörümüz, ütünün giysileriniz üzerinde tam olarak ne zaman hareket ettiğini bilir ve otomatik olarak güçlü buhar verir. Ütü, güçlü buharı ile buhar miktarını kendi ayarlarken siz de rahatlayın ve zahmetsiz ütülemenin keyfini çıkarın.