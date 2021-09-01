Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
PerfectCare 7000 Serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde ütülemeye başladığınızda güçlü otomatik buhar verilir. OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eder. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
PerfectCare 7000 Serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde ütülemeye başladığınızda güçlü otomatik buhar verilir. OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eder. Tüm faydaları görün
Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
PerfectCare 7000 Serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde ütülemeye başladığınızda güçlü otomatik buhar verilir. OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eder. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otomatik buhar ile hızlı ütüleme
PerfectCare 7000 Serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde ütülemeye başladığınızda güçlü otomatik buhar verilir. OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eder. Tüm faydaları görün
Buhar Kazanlı Ütü
Toplam:
Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütüleyin
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ideal tek bir sıcaklıkla mükemmel sonuçlara ulaşın. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında ütülenebilir hiçbir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez ve yanma riski yoktur. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. İstediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.
Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Yalnızca 800 g'lık minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.
1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.
SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.
Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sunar. Özel Easy De-Calc sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akıtın.
Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Genel özellikler
Teknoloji
Kolay kullanım
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
Çevre dostu
Teknoloji
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