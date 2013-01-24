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    Performance

    Kulak içi mikrofonlu kulaklık

    PRO6305BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İhtiyacınız olan her şey İhtiyacınız olan her şey İhtiyacınız olan her şey
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      Performance Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      PRO6305BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İhtiyacınız olan her şey

      Çalma listeleri, podcast'ler, aramalar... Bu kablolu kulak içi kulaklıklar, size ihtiyacınız olan net sesi sunar. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Performance Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      İhtiyacınız olan her şey

      Çalma listeleri, podcast'ler, aramalar... Bu kablolu kulak içi kulaklıklar, size ihtiyacınız olan net sesi sunar. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      İhtiyacınız olan her şey

      Çalma listeleri, podcast'ler, aramalar... Bu kablolu kulak içi kulaklıklar, size ihtiyacınız olan net sesi sunar. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Performance Kulak içi mikrofonlu kulaklık

      İhtiyacınız olan her şey

      Çalma listeleri, podcast'ler, aramalar... Bu kablolu kulak içi kulaklıklar, size ihtiyacınız olan net sesi sunar. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Performance

        Performance

        Kulak içi mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İhtiyacınız olan her şey

        • 12,2 mm sürücülü/arkası kapalı
        • entegre mikrofon
        • Siyah
        • Kulak İçi

        Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

        Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.

        Yüksek Çözünürlüklü Ses. Daha fazlasını duyun

        Yüksek çözünürlüklü akış hizmetinizi çok mu seviyorsunuz? Bir de bu Yüksek Çözünürlüklü kulaklıkları deneyin. 40 kHz'ye varan yüksek frekanslar üretebilme özelliğiyle hareket halindeyken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.

        3 adet değiştirilebilir silikon kulaklık ucu. Rahat uyum

        Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Gün boyu rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.

        12,2 mm neodimyum akustik sürücüler

        12,2 mm neodimyum akustik sürücüler canlı, net ses ve mükemmel bas sunar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Hoparlör çapı
          12,2
          Hassasiyet
          109  dB
          Diyafram
          Mylar dome
          Frekans tepkisi
          7-40.000 Hz

        • Bağlantı

          Mikrofon
          3,5 mm'lik jak için mikrofon girişi
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Kablo uzunluğu
          1,2  m

        • Aksesuarlar

          Kulak kapakları
          Ekstra 2 çift

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          7  cm
          Derinlik
          2,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,05  kg
          Net ağırlık
          0,018  kg
          Dara ağırlığı
          0,032  kg
          EAN
          69 51613 98179 5

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          38  cm
          Genişlik
          18,3  cm
          Yükseklik
          19,6  cm
          Brüt ağırlık
          1,59  kg
          Net ağırlık
          0,432  kg
          Dara ağırlığı
          1,158  kg
          GTIN
          1 69 51613 98179 2

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          18  cm
          Genişlik
          8,2  cm
          Yükseklik
          7,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,17  kg
          Net ağırlık
          0,054  kg
          Dara ağırlığı
          0,116  kg
          GTIN
          2 69 51613 98179 9

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