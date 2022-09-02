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Üretimden kaldırıldı

6000 seriesKulak içi mikrofonlu kulaklık

PRO6305BK/00

4.7
| (19) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
İhtiyacınız olan her şey
Çalma listeleri, podcast'ler, aramalar... Bu kablolu kulak içi kulaklıklar, size ihtiyacınız olan net sesi sunar. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

İhtiyacınız olan her şey

  • 12,2 mm sürücülü/arkası kapalı

  • entegre mikrofon

  • Siyah

  • Kulak İçi

Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon

Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.

Yüksek Çözünürlüklü Ses. Daha fazlasını duyun

Yüksek çözünürlüklü akış hizmetinizi çok mu seviyorsunuz? Bir de bu Yüksek Çözünürlüklü kulaklıkları deneyin. 40 kHz'ye varan yüksek frekanslar üretebilme özelliğiyle hareket halindeyken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.

3 adet değiştirilebilir silikon kulaklık ucu. Rahat uyum

Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Gün boyu rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.7

5 üzerinden

19

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
1

02/09/2022

Türkiye

Türkiye

Bağımlısı oldum

Uzun süredir tesadüfen aldım ve iyi ki almışım dediğim bir ürün öncesinde kullandığım kulaklıklar meğersem çöpmüş oyunlarda ise dehşet UHD kristal bir ses veriyor Philips aşmış kendini bu konuda

Avantajlar

Uygun fiyat

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

mukemmel tasarım

ses ve tasarım olarak harika bir ürün kesinlikle tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Kaliteli bir ürün

Ses kalitesi çok güzel tavsiye ederim fiyat performans ürünü arayanlar için çok iyi

Avantajlar

Fiyat

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları