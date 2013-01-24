İhtiyacınız olan her şey

Çalma listeleri, podcast'ler, aramalar... Bu kablolu kulak içi kulaklıklar, size ihtiyacınız olan net sesi sunar. Yüksek Çözünürlüklü Sesle de uyumludurlar. Böylece en sevdiğiniz yüksek çözünürlüklü akış hizmetini daha kaliteli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tüm faydaları görün