2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
12,2 mm sürücülü/arkası kapalı
entegre mikrofon
Siyah
Kulak İçi
Arama yanıtlayın veya çalma listenizi duraklatın. Bu işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Yankı engelleme özellikli dahili mikrofon, konuşma sırasında net ses sunar. Müzik veya podcast dinlerken mükemmel neodimyum akustik sürücüler sayesinde net ve ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın.
Yüksek çözünürlüklü akış hizmetinizi çok mu seviyorsunuz? Bir de bu Yüksek Çözünürlüklü kulaklıkları deneyin. 40 kHz'ye varan yüksek frekanslar üretebilme özelliğiyle hareket halindeyken hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız.
Oval akustik tüp ve üç farklı boyutta gelen değiştirilebilir silikon kulaklık uçları mükemmel uyum sunar. Gün boyu rahat bir dinleme deneyiminin ve mükemmel pasif ses yalıtımının keyfini çıkarın.
4.7
5 üzerinden
19
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
R3dkit
02/09/2022
Türkiye
Bağımlısı oldum
Uzun süredir tesadüfen aldım ve iyi ki almışım dediğim bir ürün öncesinde kullandığım kulaklıklar meğersem çöpmüş oyunlarda ise dehşet UHD kristal bir ses veriyor Philips aşmış kendini bu konuda
Avantajlar
Uygun fiyat
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
EAT27
01/05/2020
Türkiye
mukemmel tasarım
ses ve tasarım olarak harika bir ürün kesinlikle tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Kral1982
01/05/2020
Türkiye
Kaliteli bir ürün
Ses kalitesi çok güzel tavsiye ederim fiyat performans ürünü arayanlar için çok iyi
Avantajlar
Fiyat
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 6000 series PRO6305BK Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır