Hayatınızın projektörü

HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün