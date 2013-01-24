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Hayatınızın projektörü
HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
HDMI arayüz, micro SD yuva, dahili medya oynatıcı
60 inçe (152 cm) kadar HD video ve görüntü yansıtın
Mobil cihazlar için MHL desteği
Güç sağlamak ve videoları doğrudan USB Çubuğu'ndan oynatmak için USB fişi ve soketi
LED teknolojili WavEngine, parlak renklere sahip kristal netlikte resimler ile sizi şaşırtır
Ekran yansıtma özelliği için Bluetooth işlevi ve Wi-Fi dongle (Miracast ile uyumlu)
Teknoloji
Ses
Bağlantı
Yerleşik ortam oynatıcı
Güç kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği