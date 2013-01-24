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    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX4350W/INT
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
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      DLP
    • Play Pause

      PicoPix Cep projektörü

      PPX4350W/INT
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      HDMI, USB ve micro SD yuva sayesinde video ve fotoğrafları kolaylıkla yansıtabilirsiniz. PicoPix; iOS, Android ve Windows cihazlarla kablosuz ekran yansıtmayı destekler. Bluetooth ses fonksiyonuyla da Bluetooth hoparlörlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

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        Hayatınızın projektörü

        PicoPix cep projektörü

        • Kablosuz
        • 50 lümen

        HDMI arayüz, micro SD yuva, dahili medya oynatıcı

        HDMI arayüz, micro SD yuva, dahili medya oynatıcı

        60 inçe (152 cm) kadar HD video ve görüntü yansıtın

        60 inçe (152 cm) kadar HD video ve görüntü yansıtın

        Mobil cihazlar için MHL desteği

        Mobil cihazlar için MHL desteği

        Güç sağlamak ve videoları oynatmak için USB fişi ve soketi

        Güç sağlamak ve videoları doğrudan USB Çubuğu'ndan oynatmak için USB fişi ve soketi

        LED teknolojili WavEngine

        LED teknolojili WavEngine, parlak renklere sahip kristal netlikte resimler ile sizi şaşırtır

        Ekran yansıtma özelliği için Bluetooth işlevi ve Wi-Fi dongle

        Ekran yansıtma özelliği için Bluetooth işlevi ve Wi-Fi dongle (Miracast ile uyumlu)

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ekran teknolojisi
          DLP WavEngine
          Işık kaynağı
          RGB LED
          LED ışık kaynakları
          30.000 saatten uzun ömürlüdür
          Parlaklık
          50 lümene kadar
          manüel
          1300:1
          Çözünürlük
          640 x 360 piksel
          Dönüştürme oranı
          2,2:1
          Ekran boyutu (diyagonal)
          25 cm-152 cm / 10 inç-60 inç
          Ekran mesafesi
          48 cm-285 cm / 19 inç-112 inç
          En-boy oranı
          16:9
          Projeksiyon modları
          • ön
          • ön tavan
          • arka
          • arka tavan
          Duvar rengi düzeltme
          • mavi
          • yeşil
          • pembe
          • beyaz
          • sarı
          Odak ayarı
          manuel
          Dahili medya oynatıcı
          evet
          Dahili hafıza
          4 GB
          Gürültü seviyesi
          < 28 dba

        • Ses

          Dahili hoparlör
          1 Watt (maks)
          Desteklenen ses formatları
          mp3, wav

        • Bağlantı

          Wi-Fi
          dongle aracılığıyla
          Bluetooth
          PPX 4350 cihazını harici bluetooth hoparlörlere bağlar
          USB
          Bağımlı - yığın depolama cihazı (PC ile veri alışverişi); Ana - yığın depolama cihazları bağlantısı; Şarj
          HDMI
          HDCP ile mini HDMI
          Harici Hafıza
          mikro SD/SDHC
          Ses çıkışı
          Kulaklık için 3,5 mm ses çıkış jakı

        • Yerleşik ortam oynatıcı

          Desteklenen video formatları
          kap: avi, mov, mp4, mkv; codec'ler: MJPEG, MPEG4, H.264"
          Desteklenen ses formatları
          mp3, wav

        • Güç kaynağı

          Dahili pil
          • Dahili pil: 1800 mA
          • Optimum mod: 1,5 saat
          • Eco modu: 2 saat

        • Boyutlar

          Ambalajlı (G x D x Y)
          130 x 86 x 65 mm / 5,12 x 3,39 x 2,56 inç
          Ambalajsız (G x D x Y)
          97 x 54 x 17 mm / 3,81 x 2,12 x 1,00 inç

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          192 g / 6,17 oz
          Ambalajsız
          129 g / 4,14 oz

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 35°C
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60° C
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45° C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • Standart paket içeriği

          PPX 4350 Kablosuz
          evet
          Kullanım kılavuzu
          dahili hafızada
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          Garanti kartı
          evet
          Mini HDMI - HDMI kablosu
          evet
          Wi-Fi dongle
          evet

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