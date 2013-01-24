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    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX4150/INT
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
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      DLP
    • Play Pause

      PicoPix Cep projektörü

      PPX4150/INT
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi sunar. PPX4150 ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi sunar. PPX4150 ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi sunar. PPX4150 ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi sunar. PPX4150 ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

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        Hayatınızın projektörü

        PicoPix cep projektörü

        • 50 lümen

        Mobil cihazlar için MHL desteği

        Mobil cihazlar için MHL desteği

        LED teknolojili WavEngine

        LED teknolojili WavEngine, parlak renklere sahip kristal netlikte resimler ile sizi şaşırtır

        Güç kaynağı ve kolay bağlantı için USB fişi ve soketi

        Fotoğraf makinelerinde, akıllı telefonlarında veya USB çubuklarında bulunan içerikleri doğrudan paylaşmak isteyenler için, USBQuickLink tüm bu cihazlara en kolay bağlanma yolunu sunuyor. Hareket halindeyken tek yapmanız gereken USB fişini ve soketini birlikte bağlamak ve USBQuickLink'i taşıyıcı olarak kullanmak.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ekran teknolojisi
          DLP WavEngine
          Işık kaynağı
          RGB LED
          LED ışık kaynakları
          30.000 saatten uzun ömürlüdür
          Parlaklık
          50 lümene kadar
          manüel
          1300:1
          Çözünürlük
          640 x 360 piksel
          Dönüştürme oranı
          2,2:1
          Ekran boyutu (diyagonal)
          25 cm-152 cm / 10 inç-60 inç
          Ekran mesafesi
          48 cm-285 cm / 19 inç-112 inç
          En-boy oranı
          16:9
          Projeksiyon modları
          • ön
          • ön tavan
          • arka
          • arka tavan
          Duvar rengi düzeltme
          • mavi
          • yeşil
          • pembe
          • beyaz
          • sarı
          Odak ayarı
          manuel
          Gürültü seviyesi
          < 28 dba

        • Ses

          Dahili hoparlör
          1 Watt (maks)

        • Bağlantı

          USB
          Bağımlı - yığın depolama cihazı (PC ile veri alışverişi); Ana - yığın depolama cihazları bağlantısı; Şarj
          HDMI
          HDCP ile mini HDMI
          Ses çıkışı
          Kulaklık için 3,5 mm ses çıkış jakı

        • Güç kaynağı

          Dahili pil
          • Dahili pil: 1800 mA
          • Optimum mod: 1,5 saat
          • Eco modu: 2 saat

        • Boyutlar

          Ambalajlı (G x D x Y)
          130 x 86 x 65 mm / 5,12 x 3,39 x 2,56 inç
          Ambalajsız (G x D x Y)
          97 x 54 x 17 mm / 3,81 x 2,12 x 0,67 inç

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          192 g / 6,17 oz
          Ambalajsız
          129 g / 4,14 oz

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 35°C / 41 - 95°F
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60°C / -13 - 140°F
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45°C / 32 - 113°F

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • Standart paket içeriği

          PPX4150
          evet
          Mini HDMI - HDMI kablosu
          evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          Kullanım kılavuzu
          dahili hafızada
          Garanti kartı
          evet

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