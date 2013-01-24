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Hayatınızın projektörü
HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi ve soketi sunar. PPX4150 Adventurer ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi ve soketi sunar. PPX4150 Adventurer ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi ve soketi sunar. PPX4150 Adventurer ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi ve soketi sunar. PPX4150 Adventurer ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Mobil cihazlar için MHL desteği
LED teknolojili WavEngine, parlak renklere sahip kristal netlikte resimler ile sizi şaşırtır
Kulaklıklar ve Acil Durum, yolda kullanım için flaş ve uyarı ışığı fonksiyonu
Fotoğraf makinelerinde, akıllı telefonlarında veya USB çubuklarında bulunan içerikleri doğrudan paylaşmak isteyenler için, USBQuickLink tüm bu cihazlara en kolay bağlanma yolunu sunuyor. Hareket halindeyken tek yapmanız gereken USB fişini ve soketini birlikte bağlamak ve USBQuickLink'i taşıyıcı olarak kullanmak.
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