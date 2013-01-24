Hayatınızın projektörü

HDMI ve USB arayüzü sayesinde videoları ve fotoğrafları yansıtmak hiç olmadığı kadar kolay. USBQuickLink, cihazı şarj etmek için bir USB fişi ve soketi sunar. PPX4150 Adventurer ile nerede olursanız olun hayatınızı yansıtma imkanı bulun! Tüm faydaları görün