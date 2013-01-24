Hayatınızın projektörü

Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün