Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Hayatınızın projektörü
Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yalnızca 83 g/2,93 oz ağırlığıyla cebinizdeki mükemmel yardımcı
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli SmartEngine LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve olağanüstü kontrastla yansıtır.
120 inçe (305 cm) kadar HD video, resim ve sunum yansıtın
Teknoloji
Bağlantı
Güç kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği