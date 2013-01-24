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    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX4010/INT
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
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      DLP
    • Play Pause

      PicoPix Cep projektörü

      PPX4010/INT
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Bu 100 lümen, son derece taşınabilir PicoPix, piyasadaki en kompakt projektörlerden biridir ve bir bilgisayar faresinden daha küçük olan boyutuyla günlük iş hayatı için ideal çözümdür. HDMI sayesinde tüm dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere bağlanabilir. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

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        Hayatınızın projektörü

        PicoPix cep projektörü

        • 100 lümen

        Yalnızca 83 g/2,93 oz ağırlığıyla cebinizdeki mükemmel yardımcı

        Yalnızca 83 g/2,93 oz ağırlığıyla cebinizdeki mükemmel yardımcı

        LED teknolojili SmartEngine

        Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli SmartEngine LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve olağanüstü kontrastla yansıtır.

        120 inçe kadar HD video, resim ve sunum yansıtın

        120 inçe (305 cm) kadar HD video, resim ve sunum yansıtın

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ekran teknolojisi
          DLP SmartEngine
          Işık kaynağı
          RGB LED
          LED ışık kaynakları
          30.000 saatten uzun ömürlüdür
          Parlaklık
          100 lümene kadar
          manüel
          1500:1
          Çözünürlük
          854 x 480 piksel
          Dönüştürme oranı
          1,4:1
          Ekran boyutu (diyagonal)
          38 cm-305 cm / 15 inç-120 inç
          Ekran mesafesi
          50 cm-500 cm / 20 inç-197 inç
          En-boy oranı
          16:9
          Projeksiyon modları
          ön
          Odak ayarı
          manuel
          Gürültü seviyesi
          < 28 dba

        • Bağlantı

          HDMI
          HDCP ile mini HDMI
          Mevcut ek kablolar
          PC bağlantısı için VGA kablosu, Mini ekran portu kablosu

        • Güç kaynağı

          USB ile çalışır
          evet

        • Boyutlar

          Ambalajlı (G x D x Y)
          105 x 98 x 75 mm / 4,13 x 3,86 x 2,95 inç
          Ambalajsız (G x D x Y)
          68 x 66 x 22 mm / 2,68 x 2,60 x 0,87 inç

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          323 g / 11,39 oz
          Ambalajsız
          83 g / 2,93 oz

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5–35°C / 41–95°F
          Ambalajda saklama
          -25–60°C / -13–140°F
          Ambalajsız depolama
          0–45°C / 32–113°F

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15–85 Bağıl nem
          Ambalajda saklama
          %5–93 Bağıl nem
          Ambalajsız depolama
          %15–85 Bağıl nem

        • Standart paket içeriği

          PPX4010
          evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          Garanti kartı
          evet
          Mini HDMI - HDMI kablosu
          evet
          Mikro USB - USB-Y kablosu
          evet

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