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Hayatınızın projektörü
PicoPix taşınabilir projektörü cihazlarınıza bağlayarak en sevdiğiniz ortam içeriğini 120 inç'e kadar büyük ekran formatında görüntüleyin. WiFi ve DLNA işlevleriyle kablosuz bağlantı rahatlığının keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
PicoPix taşınabilir projektörü cihazlarınıza bağlayarak en sevdiğiniz ortam içeriğini 120 inç'e kadar büyük ekran formatında görüntüleyin. WiFi ve DLNA işlevleriyle kablosuz bağlantı rahatlığının keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
PicoPix taşınabilir projektörü cihazlarınıza bağlayarak en sevdiğiniz ortam içeriğini 120 inç'e kadar büyük ekran formatında görüntüleyin. WiFi ve DLNA işlevleriyle kablosuz bağlantı rahatlığının keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
PicoPix taşınabilir projektörü cihazlarınıza bağlayarak en sevdiğiniz ortam içeriğini 120 inç'e kadar büyük ekran formatında görüntüleyin. WiFi ve DLNA işlevleriyle kablosuz bağlantı rahatlığının keyfini sürün. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
PicoPix 3610 bir akıllı telefona veya dizüstü bilgisayara bağlanmadan çevrimiçi dünyaya girmenizi sağlayan entegre web tarayıcıya sahiptir. Tek ihtiyacınız olan şey WiFi bağlantısıdır.
Sahip olduğunuz en büyük mobil ekranın tadını çıkarın ve HD ortam içeriğinizi istediğiniz yerde paylaşın. PicoPix ile kişisel sinemanız cebinizde.
WiFi ağı olmayan yerlerde PicoPix Kişisel Etkin Nokta olur ve DLNA ile uyumlu tüm cihazlar için kendi ağını kurarak içeriğinizi büyük ekranda paylaşmanızı sağlar
Entegre MP4 çalar tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. İçeriğini dahili 2 GB hafızadan, USB çubuğundan veya farklı türlerdeki hafıza kartlarının birinden alan PicoPix cep projektörü bu özelliğiyle bağımsız bir cihaz gibi çalışır.
PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraflar ve videolar en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix mobil projektör, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muhteşem bir kontrastla yansıtır.
WiFi ile PicoPix 3610'unuzu ev ağınızdaki DLNA ile uyumlu cihazlara bağlayabilir ve bu cihazlardaki içeriği yansıtabilirsiniz.
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli SmartEngine LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve olağanüstü kontrastla yansıtır.
Teknoloji/ optik
Kablosuz bağlantılar
Desteklenen video standartları
Ses
Bağlantı
Yerleşik ortam oynatıcı
Güç Kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği
Aksesuarlar