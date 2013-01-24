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    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX3610/EU
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
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      DLP

      PicoPix Cep projektörü

      PPX3610/EU
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      PicoPix cep projektörünü cihazlarınıza bağlayarak en sevdiğiniz ortam içeriğini 120 inçe kadar büyük ekran formatında görüntüleyin. WiFi ve DLNA işlevleriyle kablosuz bağlantı rahatlığını yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      PicoPix cep projektörünü cihazlarınıza bağlayarak en sevdiğiniz ortam içeriğini 120 inçe kadar büyük ekran formatında görüntüleyin. WiFi ve DLNA işlevleriyle kablosuz bağlantı rahatlığını yaşayın. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      PicoPix cep projektörünü cihazlarınıza bağlayarak en sevdiğiniz ortam içeriğini 120 inçe kadar büyük ekran formatında görüntüleyin. WiFi ve DLNA işlevleriyle kablosuz bağlantı rahatlığını yaşayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      PicoPix cep projektörünü cihazlarınıza bağlayarak en sevdiğiniz ortam içeriğini 120 inçe kadar büyük ekran formatında görüntüleyin. WiFi ve DLNA işlevleriyle kablosuz bağlantı rahatlığını yaşayın. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hayatınızın projektörü

        • 100 lümen
        • WiFi özellikli

        YouTube videoları gibi web içeriğini paylaşın

        PicoPix 3610 bir akıllı telefona veya dizüstü bilgisayara bağlanmadan çevrimiçi dünyaya girmenizi sağlayan entegre web tarayıcıya sahiptir. Tek ihtiyacınız olan şey WiFi bağlantısıdır.

        120 inçe (305 cm) kadar HD video ve resim yansıtın

        Sahip olduğunuz en büyük mobil ekranın tadını çıkarın ve HD ortam içeriğinizi istediğiniz yerde paylaşın. PicoPix ile kişisel sinemanız cebinizde.

        Kendi ağınızı kurun ve diğer cihazları bağlayın

        WiFi ağı olmayan yerlerde PicoPix Kişisel Etkin Nokta olur ve DLNA ile uyumlu tüm cihazlar için kendi ağını kurarak içeriğinizi büyük ekranda paylaşmanızı sağlar

        Videolarınızı doğrudan SD karttan veya USB çubuğundan oynatın

        Entegre MP4 çalar tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. İçeriğini dahili 2 GB hafızadan, USB çubuğundan veya farklı türlerdeki hafıza kartlarının birinden alan PicoPix cep projektörü bu özelliğiyle bağımsız bir cihaz gibi çalışır.

        2 saate varan oynatma süresi için dahili pil

        PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.

        Parlak renkler ve yüksek kontrast için LED teknolojisi

        Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraflar ve videolar en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix mobil projektör, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muhteşem bir kontrastla yansıtır.

        Ağa bağlı diğer cihazlara kablosuz olarak bağlanın

        WiFi ile PicoPix 3610'unuzu ev ağınızdaki DLNA ile uyumlu cihazlara bağlayabilir ve bu cihazlardaki içeriği yansıtabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji/ optik

          Ekran teknolojisi
          DLP
          Işık kaynağı
          RGB LED
          LED ışık kaynağının ömrü
          30.000 saat
          AC gücüyle parlaklık
          100 lümene kadar
          Pil gücüyle parlaklık
          60 lümene kadar
          Yerel çözünürlük
          854 x 480 piksel
          İşletim sistemi
          Android 2.3.1
          manüel
          1000:1
          Ekran boyutu (diyagonal)
          12 inç - 120 inç
          Ekran mesafesi
          0,5 m - 5,0 m
          Dahili hafıza
          4 GB
          Dahili MP4 çalar
          evet
          Entegre Dokunmatik Yüzey
          evet
          Entegre Office/PDF görüntüleyici
          evet

        • Kablosuz bağlantılar

          WiFi akışı ile
          PC ekranı yansıtma
          WiFi IEEE 802.11 b/g/n
          evet
          WiFi üzerinden diğer cihazlara bağlanmak için
          kablosuz ortam oynatıcı

        • Desteklenen video standartları

          PAL
          evet
          SECAM
          evet
          NTSC
          evet
          480i/p
          evet
          576i/p
          evet
          720i/p
          evet
          1080i/p
          evet

        • Ses

          Dahili 1W ses çubuğu
          evet

        • Bağlantı

          Ses ve görüntü girişi
          HDCP ile HDMI; VGA; Komponent YPbPr (en fazla 1080i); Kompozit (CVBS) ve Ses
          Ses çıkışı
          3,5 mm ses çıkış jakı
          DC Girişi
          DC jakı
          Harici Hafıza
          SD/SDHC/SDXC
          USB
          Yığın depolama cihazlarına bağlantı
          Mini USB
          PC bağlantısı, yığın depolama cihazlarına bağlantı, şarj

        • Yerleşik ortam oynatıcı

          Desteklenen video formatları
          .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8
          Desteklenen ses formatları
          MP3, WAV, OGG, FLAC
          Desteklenen fotoğraf formatları
          JPEG, BMP, PNG, GIF
          Desteklenen dosya formatları
          pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/doc'lar

        • Güç Kaynağı

          Pil ömrü
          Standart mod: 2 saat; Parlak mod: 1,5 saat
          Dahili pil
          7,4 V @ 1800 mAh
          Güç adaptörü
          AB ve İngiltere için 110-240V AC, 50-60Hz, 12V@2A

        • Boyutlar

          Ambalajlı (GxDxY)
          190 x 190 x 80  mm
          Ambalajsız
          105 x 105 x 31,5  mm

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          1,07 kg
          Ambalajsız (aksesuarlar olmadan)
          0,284  kg

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 35°C
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60° C
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45° C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • Standart paket içeriği

          PPX3610
          evet
          Uzaktan kumanda
          evet
          Kullanım kılavuzu
          dahili hafızada, Internet'te
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          Garanti kartı
          evet
          AC adaptörü
          evet
          Standart mini USB kablosu
          evet
          Taşıma çantası
          evet
          HDMI kablosu
          evet

        • Aksesuarlar

          Komponent kablo
          dahil değil
          iPhone kablosu
          dahil değil
          VGA kablosu
          dahil değil
          Kompozit ses/video adaptörü
          dahil değil
          MHL - HDMI + Mini USB kablosu
          dahil değil
          PicoPix Ses istasyonu
          dahil değil
          PicoPix TV istasyonu
          dahil değil

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