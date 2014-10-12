  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX3414/EU
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
      -{discount-value}

      PicoPix Cep projektörü

      PPX3414/EU
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Mobil projektör

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Hayatınızın projektörü

        • 140 lümen
        • MP4 çalarlı

        120 inçe (305 cm) kadar HD video ve resim yansıtın

        Sahip olduğunuz en büyük mobil ekranın tadını çıkarın ve HD ortam içeriğinizi istediğiniz yerde paylaşın. PicoPix ile kişisel sinemanız cebinizde.

        2 saate varan oynatma süresi için dahili pil

        PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.

        Parlak renkler ve yüksek kontrast için LED teknolojisi

        Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraflar ve videolar en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix mobil projektör, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muhteşem bir kontrastla yansıtır.

        Entegre Office dosyası görüntüleyici ve medya oynatıcı

        Entegre MP4 Medya oynatıcı, tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. Böylece PicoPix cep projektörü bağımsız bir cihaz gibi çalışır. Office dosyası görüntüleyici ayrıca tüm yaygın Office ve pdf dosyalarını paylaşmanızı sağlar.

        Yalnızca 270 g ağırlığıyla cebinizdeki mükemmel yardımcı

        Yalnızca 270 gram ağırlığı ve ince tasarımıyla PicoPix cep projektörünüz iş ve özel kullanımınız için mükemmel hafiflikteki yardımcınız olacak.

        Yaygın kullanılan cihazlar için çeşitli bağlantı seçenekleri

        PicoPix cep projektöründe farklı aygıtlar için çok sayıda bağlantı seçeneği bulunur. USB, HDMI, VGA, Komponent, Kompozit, SD/SDHC yuvası ve 3,5 mm Ses çıkışı ile sınırsız eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.

        LED teknolojili SmartEngine

        Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli SmartEngine LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve olağanüstü kontrastla yansıtır.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji/ optik

          Ekran teknolojisi
          DLP
          Işık kaynağı
          RGB LED
          LED ışık kaynağının ömrü
          30.000 saat
          Yerel çözünürlük
          854 x 480 piksel
          manüel
          1000:1
          Ekran boyutu (diyagonal)
          12 inç - 120 inç
          Ekran mesafesi
          0,5 m - 5,0 m
          Dahili hafıza
          4 GB
          Dahili MP4 çalar
          evet
          AC gücüyle parlaklık
          140 lümene kadar
          Pil gücüyle parlaklık
          70 lümene kadar
          Entegre Office/PDF görüntüleyici
          evet

        • Bağlantı

          Mini USB
          PC bağlantısı, yığın depolama cihazlarına bağlantı, şarj
          USB
          Yığın depolama cihazlarına bağlantı
          DC Girişi
          DC jakı
          Ses çıkışı
          3,5 mm ses çıkış jakı
          Ses ve görüntü girişi
          HDCP ile mini HDMI; VGA (adaptörlü özel fiş; Komponent YPbPr (en fazla 1080i); Kompozit (CVBS) ve Ses;
          Harici Hafıza
          SD/SDHC/SDXC

        • Ses

          Dahili 1W ses çubuğu
          evet

        • Boyutlar

          Ambalajlı (GxDxY)
          190 x 190 x 80  mm
          Ambalajsız
          105 x 105 x 31,5  mm

        • Ağırlık

          Ambalajsız (aksesuarlar olmadan)
          0,270  kg
          Ambalajlı
          1,06 kg

        • Standart paket içeriği

          Kullanım kılavuzu
          dahili hafızada, Internet'te
          Garanti kartı
          evet
          Taşıma çantası
          evet
          AC adaptörü
          evet
          Uzaktan kumanda
          evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          Standart mini USB kablosu
          evet
          HDMI kablosu
          evet
          PPX3414
          evet

        • Güç Kaynağı

          Güç adaptörü
          AB ve İngiltere için 110-240V AC, 50-60Hz, 12V@2A
          Dahili pil
          7,4 V @ 1800 mAh
          Pil ömrü
          Standart mod: 2 saat; Parlak mod: 1,5 saat

        • Aksesuarlar

          Komponent kablo
          dahil değil
          Kompozit ses/video adaptörü
          dahil değil
          iPhone kablosu
          dahil değil
          MHL - HDMI + Mini USB kablosu
          dahil değil
          PicoPix Ses istasyonu
          dahil değil
          VGA kablosu
          dahil değil

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 40° C
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60° C
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45° C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • Desteklenen video standartları

          PAL
          evet
          SECAM
          evet
          NTSC
          evet
          576i/p
          evet
          480i/p
          evet
          720i/p
          evet
          1080i/p
          evet

        • Yerleşik ortam oynatıcı

          Desteklenen video formatları
          .avi, .mov, .mp4, .mkv; codec'ler: MJPEG, H263, MPEG4, H264
          Desteklenen ses formatları
          MP3, AC3
          Desteklenen fotoğraf formatları
          JPEG, BMP, PNG, GIF
          Desteklenen dosya formatları
          pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/doc'lar

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.