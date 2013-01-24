Entegre Office dosyası görüntüleyici ve medya oynatıcı

Entegre MP4 Medya oynatıcı, tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. Böylece PicoPix cep projektörü bağımsız bir cihaz gibi çalışır. Office dosyası görüntüleyici ayrıca tüm yaygın Office ve pdf dosyalarını paylaşmanızı sağlar.