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Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektörü çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sahip olduğunuz en büyük mobil ekranın tadını çıkarın ve HD ortam içeriğinizi istediğiniz yerde paylaşın. PicoPix ile kişisel sinemanız cebinizde.
PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muazzam bir kontrastla yansıtır.
Entegre MP4 Medya oynatıcı, tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. Böylece PicoPix cep projektörü bağımsız bir cihaz gibi çalışır. Office dosyası görüntüleyici ayrıca tüm yaygın Office ve pdf dosyalarını paylaşmanızı sağlar.
Yalnızca 270 gram ağırlığı ve ince tasarımıyla PicoPix cep projektörünüz iş ve özel kullanımınız için mükemmel hafiflikteki yardımcınız olacak.
PicoPix cep projektöründe farklı aygıtlar için çok sayıda bağlantı seçeneği bulunur. USB, HDMI, VGA, Komponent, Kompozit, SD/SDHC yuvası ve 3,5 mm Ses çıkışı ile sınırsız eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli SmartEngine LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve olağanüstü kontrastla yansıtır.
Teknoloji/ optik
Desteklenen video standartları
Ses
Bağlantı
Yerleşik ortam oynatıcı
Güç Kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği