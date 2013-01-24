Hayatınızın projektörü

Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara, SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital verilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı ve Office dosyası görüntüleyici sayesinde bu PicoPix bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün