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    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX2480/EU
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
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      DLP

      PicoPix Cep projektörü

      PPX2480/EU
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hayatınızın projektörü

        • 80 lümen
        • MP4 çalarlı

        Resim ve videolarınızı 305 cm (120") boyutla sergileyin

        Bugüne kadar kullandığınız en büyük mobil ekran sayesinde medya içeriğinizi istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. PicoPix ile adeta kendi sinemanızı yanınızda taşırsınız.

        Videolarınızı doğrudan SD karttan veya USB çubuğundan oynatın

        Entegre MP4 çalar tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. İçeriğini dahili 2 GB hafızadan, USB çubuğundan veya farklı türlerdeki hafıza kartlarının birinden alan PicoPix cep projektörü bu özelliğiyle bağımsız bir cihaz gibi çalışır.

        2 saate varan oynatma süresi için dahili pil

        PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.

        Parlak renkler ve yüksek kontrast için LED teknolojisi

        Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muazzam bir kontrastla yansıtır.

        Üstün kaliteli dahili hoparlörle mükemmel ses

        Video izlerken ve müzik dinlerken tüm sesleri en iyi şekilde duyun. 1 Watt gücündeki dahili hoparlör hem güzel bir ses deneyimi yaşatır hem de ayarlanabilir ses seviyesinin kolaylığını sunar.

        Yaygın kullanılan cihazlar için çeşitli bağlantı seçenekleri

        PicoPix cep projektöründe farklı aygıtlar için çok sayıda bağlantı seçeneği bulunur. USB, HDMI, VGA, Komponent, Kompozit, SD/SDHC yuvası ve 3,5 mm Ses çıkışı ile sınırsız eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji/ optik

          Ekran teknolojisi
          DLP
          Işık kaynağı
          RGB LED
          LED ışık kaynağının ömrü
          30.000 saat
          Yerel çözünürlük
          854 x 480 piksel
          manüel
          1000:1
          Ekran boyutu (diyagonal)
          30 cm - 305 cm
          Ekran mesafesi
          0,5 m - 5,0 m
          Odak
          kılavuz
          Dahili hafıza
          2 GB
          AC gücüyle parlaklık
          en fazla 80 lümen
          Pil gücüyle parlaklık
          en fazla 55 lümen
          Dahili MP4 çalar
          evet

        • Desteklenen video standartları

          PAL
          evet
          SECAM
          evet
          NTSC
          evet
          480i/p
          evet
          576i/p
          evet
          720i/p
          evet
          1080i/p
          evet

        • Ses

          Dahili 1W ses çubuğu
          evet

        • Bağlantı

          Ses ve görüntü girişi
          HDCP ile HDMI; VGA; Komponent YPbPr (en fazla 1080); Kompozit (CVBS) ve Ses
          Ses çıkışı
          Kulaklık için 3,5 mm ses çıkış jakı
          DC Girişi
          DC jakı
          Harici Hafıza
          SD/SDHC
          USB
          PC bağlantısı, Yığın depolama cihazlarına bağlantı, şarj

        • Yerleşik ortam oynatıcı

          Desteklenen video formatları
          .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF
          Desteklenen ses formatları
          MP3, WAV
          Desteklenen fotoğraf formatları
          JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

        • Güç Kaynağı

          Güç adaptörü
          AB ve İngiltere için 110-240V AC, 50-60Hz, 12V@2A
          Dahili pil
          2300mAh'de 7,4V
          Pil ömrü
          Standart mod: 2 saat; Parlak mod: 1,5 saat; LED göstergesi: pil şarjı

        • Boyutlar

          Ambalajlı (GxDxY)
          190 x 190 x 80  mm
          Ambalajsız
          105 x 105 x 31,5  mm

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          0,872
          Ambalajsız (aksesuarlar olmadan)
          0,290  kg

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 40° C
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60° C
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45° C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • Standart paket içeriği

          Kullanım kılavuzu
          dahili hafızada, İnternette
          Garanti kartı
          evet
          Taşıma çantası
          evet
          AC adaptörü
          evet
          Ses/video kablo adaptörü
          Kompozit
          Mini USB adaptörü
          erkek-dişi
          Mini USB kablosu
          evet
          Uzaktan kumanda
          evet
          PPX2480
          evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          VGA kablosu
          evet

        • Aksesuarlar

          Komponent kablo
          dahil değil
          iPhone kablosu
          dahil değil

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