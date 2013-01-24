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Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bugüne kadar kullandığınız en büyük mobil ekran sayesinde medya içeriğinizi istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. PicoPix ile adeta kendi sinemanızı yanınızda taşırsınız.
Entegre MP4 çalar tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. İçeriğini dahili 2 GB hafızadan, USB çubuğundan veya farklı türlerdeki hafıza kartlarının birinden alan PicoPix cep projektörü bu özelliğiyle bağımsız bir cihaz gibi çalışır.
PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muazzam bir kontrastla yansıtır.
Video izlerken ve müzik dinlerken tüm sesleri en iyi şekilde duyun. 1 Watt gücündeki dahili hoparlör hem güzel bir ses deneyimi yaşatır hem de ayarlanabilir ses seviyesinin kolaylığını sunar.
PicoPix cep projektöründe farklı aygıtlar için çok sayıda bağlantı seçeneği bulunur. USB, HDMI, VGA, Komponent, Kompozit, SD/SDHC yuvası ve 3,5 mm Ses çıkışı ile sınırsız eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Teknoloji/ optik
Desteklenen video standartları
Ses
Bağlantı
Yerleşik ortam oynatıcı
Güç Kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği
Aksesuarlar