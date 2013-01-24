Hayatınızın projektörü

Bu küçük ve hafif cep projektörünü çok çeşitli cihazlara ve SD kartlara veya USB çubuğuna bağlayarak dijital içeriklerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Entegre medya oynatıcısı sayesinde bu PicoPix diğer mobil aygıtlardan bağımsız olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün