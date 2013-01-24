Güç kaynağı ve kolay bağlantı için USB fişi ve soketi

Fotoğraf makinelerinde, akıllı telefonlarında veya USB çubuklarında bulunan içerikleri doğrudan paylaşmak isteyenler için, USBQuickLink tüm bu cihazlara en kolay bağlanma yolunu sunuyor. Hareket halindeyken tek yapmanız gereken USB fişini ve soketini birlikte bağlamak ve USBQuickLink'i taşıyıcı olarak kullanmak.