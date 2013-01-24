Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Hayatınızın projektörü
USB QuickLink özellikli PicoPix cep projektörü, dijital içeriğinizi boyutu 60 inçe varan bir ekrana yansıtmanız için çok çeşitli cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan USB fişine ve soketine sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
USB QuickLink özellikli PicoPix cep projektörü, dijital içeriğinizi boyutu 60 inçe varan bir ekrana yansıtmanız için çok çeşitli cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan USB fişine ve soketine sahiptir. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
USB QuickLink özellikli PicoPix cep projektörü, dijital içeriğinizi boyutu 60 inçe varan bir ekrana yansıtmanız için çok çeşitli cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan USB fişine ve soketine sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
USB QuickLink özellikli PicoPix cep projektörü, dijital içeriğinizi boyutu 60 inçe varan bir ekrana yansıtmanız için çok çeşitli cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan USB fişine ve soketine sahiptir. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muazzam bir kontrastla yansıtır.
Mobil cihazlarınızı bağlayın ve tüm içeriğinizi PicoPix ile doğrudan büyük ekrana yansıtın.
Dahili MP4 Ortam oynatıcı, tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. Böylece PicoPix cep projektörü, içerikleri 2 GB dahili hafızadan, USB çubuğundan veya mikro SD karttan alan bağımsız bir cihaz gibi çalışır.
Fotoğraf makinelerinde, akıllı telefonlarında veya USB çubuklarında bulunan içerikleri doğrudan paylaşmak isteyenler için, USBQuickLink tüm bu cihazlara en kolay bağlanma yolunu sunuyor. Hareket halindeyken tek yapmanız gereken USB fişini ve soketini birlikte bağlamak ve USBQuickLink'i taşıyıcı olarak kullanmak.
Dizüstü bilgisayarınızın ekranında görüntülenen ortam dosyalarınızı veya YouTube videoları ya da Parti fotoğrafları gibi web içeriklerini, çevrenizdekilerle paylaşın. Tek yapmanız gereken PicoPix projektörünüzü USB üzerinden masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza bağlamak ve içerikleri yansıtmak.
Teknoloji/ optik
Desteklenen video standartları
Ses
Bağlantı
Yerleşik ortam oynatıcı
Güç Kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği
Aksesuarlar