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    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX2230/EU
    Genel Derecelendirme / 5
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      DLP

      PicoPix Cep projektörü

      PPX2230/EU
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızı Yansıtın

      USB QuickLink özellikli PicoPix cep projektörü, dijital içeriğinizi boyutu 60 inçe varan bir ekrana yansıtmanız için çok çeşitli cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan USB fişine ve soketine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızı Yansıtın

      USB QuickLink özellikli PicoPix cep projektörü, dijital içeriğinizi boyutu 60 inçe varan bir ekrana yansıtmanız için çok çeşitli cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan USB fişine ve soketine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Hayatınızı Yansıtın

      USB QuickLink özellikli PicoPix cep projektörü, dijital içeriğinizi boyutu 60 inçe varan bir ekrana yansıtmanız için çok çeşitli cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan USB fişine ve soketine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızı Yansıtın

      USB QuickLink özellikli PicoPix cep projektörü, dijital içeriğinizi boyutu 60 inçe varan bir ekrana yansıtmanız için çok çeşitli cihazlara doğrudan bağlantı sağlayan USB fişine ve soketine sahiptir. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Hayatınızı Yansıtın

        • 30 lümen
        • USBQuickLink

        Parlak renkler ve yüksek kontrast için LED teknolojisi

        Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muazzam bir kontrastla yansıtır.

        Videolarınızı doğrudan USB çubuğundan veya dahili hafızadan oynatın

        Dahili MP4 Ortam oynatıcı, tüm yaygın video ve ses formatlarını destekler. Böylece PicoPix cep projektörü, içerikleri 2 GB dahili hafızadan, USB çubuğundan veya mikro SD karttan alan bağımsız bir cihaz gibi çalışır.

        Güç kaynağı ve kolay bağlantı için USB fişi ve soketi

        Fotoğraf makinelerinde, akıllı telefonlarında veya USB çubuklarında bulunan içerikleri doğrudan paylaşmak isteyenler için, USBQuickLink tüm bu cihazlara en kolay bağlanma yolunu sunuyor. Hareket halindeyken tek yapmanız gereken USB fişini ve soketini birlikte bağlamak ve USBQuickLink'i taşıyıcı olarak kullanmak.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji/ optik

          Ekran teknolojisi
          DLP
          Işık kaynağı
          RGB LED
          LED ışık kaynağının ömrü
          30.000 saat
          Parlaklık
          30 lümene kadar
          Yerel çözünürlük
          640 x 360 piksel
          manüel
          1500:1
          Renk sıcaklığı
          6500 Kelvin
          Dönüştürme oranı
          1,6:1
          Ekran boyutu (diyagonal)
          25,4 cm - 152,4 cm
          Ekran mesafesi
          0,354 m - 2,125 m
          Odak
          kılavuz
          Dahili hafıza
          2 GB
          Dahili MP4 çalar
          evet
          Akıllı telefona doğrudan bağlantı
          USB üzerinden

        • Ses

          Dahili hoparlör
          1W

        • Bağlantı

          Ses çıkışı
          Kulaklık için 3,5 mm ses çıkış jakı
          Harici Hafıza
          mikro SD/SDHC
          USB
          bağımlı - yığın depolama aygıtı (PC ile veri alışverişi); ana - yığın depolama aygıtı bağlantısı; şarj

        • Yerleşik ortam oynatıcı

          Desteklenen video formatları
          .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / . rmvb: RV3; RV4
          Desteklenen ses formatları
          MP3, WAV
          Desteklenen fotoğraf formatları
          JPEG, BMP

        • Güç Kaynağı

          Pil ömrü
          Standart mod: 2 saat; Parlak mod: 1,5 saat; LED göstergesi: pil şarjı
          Dahili pil
          2600 mAh'de 3,7 V

        • Boyutlar

          Ambalajlı (GxDxY)
          130 x 90 x 70  mm
          Ambalajsız
          96,7 x 54 x 22  mm

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          246 g
          Ambalajsız
          0,130  kg

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 40° C
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60° C
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45° C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • Standart paket içeriği

          Kullanım kılavuzu
          dahili hafızada, İnternette
          Garanti kartı
          evet
          Taşıma çantası
          evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          PPX2230
          evet

        • Aksesuarlar

          PPA6200 güç adaptörü 5V/2A
          isteğe bağlı

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