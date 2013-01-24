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    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX2055/EU
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
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      DLP

      PicoPix Cep projektörü

      PPX2055/EU
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hayatınızın projektörü

        • 55 lümen
        • dizüstü bilgisayarlar için

        305 cm (120") boyutuna kadar görüntü yansıtma

        Bugüne kadar gördüğünüz en büyük dizüstü bilgisayar ekranıyla tüm medya içeriğinizi etkileyici 305 cm (120") ekranda görüntüleyin.

        Parlak renkler ve yüksek kontrast için LED teknolojisi

        Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muazzam bir kontrastla yansıtır.

        Güç ve kolay projeksiyon için USB

        Medya içeriğinizi paylaşmak son derece kolaydır. Sadece PicoPix'inizi USB aracılığıyla dizüstü bilgisayarınıza bağlayın ve projeksiyona başlayın. Başka hiçbir işlem gerekmez. Hatta gerekli güç bile USB üzerinden sağlanır.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji/ optik

          Parlaklık
          en fazla 55 lümen
          manüel
          1000:1
          Ekran teknolojisi
          WVGA 0,3 inç DLP
          Odak
          manuel
          LED ışık kaynağının ömrü
          30.000 saat
          Işık kaynağı
          RGB LED
          Yerel çözünürlük
          854 x 480 piksel
          Ekran mesafesi
          0,5 m - 5,0 m
          Ekran boyutu (diyagonal)
          30 cm - 305 cm

        • Desteklenen çözünürlük/formatlar

          WXGA
          1280 x 768 (60Hz)
          XGA
          1024 x 768 (60Hz)
          SVGA
          800 x 600 (60Hz)

        • Bağlantı

          Mini USB 2.0
          evet

        • Güç Kaynağı

          USB ile çalışır
          evet

        • Boyutlar

          Ambalajlı (GxDxY)
          110 x 110 x 70  mm
          Ambalajsız
          72 x 72 x 27  mm

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          0,31 kg
          Ambalajsız (aksesuarlar olmadan)
          0,115  kg

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 40° C
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60° C
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45° C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • İşletim sistemleri

          Windows XP (32bit, 64bit)
          evet
          Windows Vista (32bit, 64bit)
          evet
          Windows 7 (32bit, 64bit)
          evet

        • Minimum PC konfigürasyonu

          CPU
          Intel PentiumM 2 GHz veya AMD Athlon 2 GHz ve üzeri
          İS
          Windows XP Professional SP2 32bit
          Windows Vista
          Home Premium 32bit
          Windows 7
          Home Premium 32bit
          SDRAM
          1GB DDR SDRAM
          USB arayüzü
          2,0
          Boş HDD alanı
          40MB

        • Standart paket içeriği

          mini USB - USB Y kablosu
          evet
          Kullanım kılavuzu
          İnternet'te bulunabilir
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          evet
          Garanti kartı
          evet
          Tripod adaptörü
          evet
          Taşıma çantası
          evet
          PPX2055
          evet

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