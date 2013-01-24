Hayatınızın projektörü

Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün