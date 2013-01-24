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Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif Philips taşınabilir projektör USB aracılığıyla netbook ve dizüstü bilgisayarlara kolayca bağlanır ve paylaşmak istediğiniz her türlü içeriği görüntüler. USB bağlantısıyla da çalıştığı için ekstra pil gerekmez. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bugüne kadar gördüğünüz en büyük dizüstü bilgisayar ekranıyla tüm medya içeriğinizi etkileyici 305 cm (120") ekranda görüntüleyin.
Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep projektörü, kullandığı yüksek kaliteli LED teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve muazzam bir kontrastla yansıtır.
Medya içeriğinizi paylaşmak son derece kolaydır. Sadece PicoPix'inizi USB aracılığıyla dizüstü bilgisayarınıza bağlayın ve projeksiyona başlayın. Başka hiçbir işlem gerekmez. Hatta gerekli güç bile USB üzerinden sağlanır.
Teknoloji/ optik
Desteklenen çözünürlük/formatlar
Bağlantı
Güç Kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
İşletim sistemleri
Minimum PC konfigürasyonu
Standart paket içeriği