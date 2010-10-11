Hayatınızın projektörü
Yerleşik MP4 oynatıcı sayesinde Philips cep projektörü, 2 GB dahili hafızasında veya farklı hafıza kartlarında bulunan içeriği yansıtabileceğiniz bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Yerleşik MP4 oynatıcı sayesinde Philips cep projektörü, 2 GB dahili hafızasında veya farklı hafıza kartlarında bulunan içeriği yansıtabileceğiniz bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
Yerleşik MP4 oynatıcı sayesinde Philips cep projektörü, 2 GB dahili hafızasında veya farklı hafıza kartlarında bulunan içeriği yansıtabileceğiniz bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hayatınızın projektörü
Yerleşik MP4 oynatıcı sayesinde Philips cep projektörü, 2 GB dahili hafızasında veya farklı hafıza kartlarında bulunan içeriği yansıtabileceğiniz bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün
Cep projektörü
Toplam:
Pille çalışan cep projektörüyle mükemmel kalitede film keyfi
Doğrudan dahili hafıza, SD kart veya USB çubuğundan video keyfi
203 cm (80") boyutuna kadar görüntü yansıtma
Projektörünüze çeşitli taşınabilir cihazlar bağlayın
Teknoloji/ optik
Desteklenen video standartları
Ses
Bağlantı
Yerleşik ortam oynatıcı
Güç Kaynağı
Boyutlar
Ağırlık
Sıcaklık aralığı
Bağıl nem
Standart paket içeriği
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