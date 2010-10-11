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    PicoPix

    Cep projektörü

    PPX1430/EU
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
      -{discount-value}

      PicoPix Cep projektörü

      PPX1430/EU
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      Yerleşik MP4 oynatıcı sayesinde Philips cep projektörü, 2 GB dahili hafızasında veya farklı hafıza kartlarında bulunan içeriği yansıtabileceğiniz bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Yerleşik MP4 oynatıcı sayesinde Philips cep projektörü, 2 GB dahili hafızasında veya farklı hafıza kartlarında bulunan içeriği yansıtabileceğiniz bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      Yerleşik MP4 oynatıcı sayesinde Philips cep projektörü, 2 GB dahili hafızasında veya farklı hafıza kartlarında bulunan içeriği yansıtabileceğiniz bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      PicoPix Cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Yerleşik MP4 oynatıcı sayesinde Philips cep projektörü, 2 GB dahili hafızasında veya farklı hafıza kartlarında bulunan içeriği yansıtabileceğiniz bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Cep projektörü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Hayatınızın projektörü

        • 30 lümen
        Mükemmel kalitede film keyfi

        Mükemmel kalitede film keyfi

        Pille çalışan cep projektörüyle mükemmel kalitede film keyfi

        Dahili hafıza, SD kart veya USB hafıza çubuğundan video keyfi

        Doğrudan dahili hafıza, SD kart veya USB çubuğundan video keyfi

        203 cm (80") boyutuna kadar görüntü yansıtma

        203 cm (80") boyutuna kadar görüntü yansıtma

        Projektörünüze çeşitli taşınabilir cihazlar bağlayın

        Projektörünüze çeşitli taşınabilir cihazlar bağlayın

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji/ optik

          Ekran teknolojisi
          VueG8* LCoS
          Işık kaynağı
          RGB LED
          LED ışık kaynağının ömrü
          20.000 saat
          Parlaklık
          30 lümene kadar
          Yerel çözünürlük
          800 x 600 piksel
          manüel
          500:1
          Otomatik değiştirme
          16:9 ve 4:3
          Ekran boyutu (diyagonal)
          13,2 cm - 205,7 cm
          Ekran mesafesi
          0,2 m - 3,0 m
          Odak
          manuel
          Dahili hafıza
          2 GB
          Yerleşik stand
          6° gösterim açısı için

        • Desteklenen video standartları

          PAL
          evet
          SECAM
          evet
          NTSC
          evet
          480i/p
          evet
          576i/p
          evet
          720i/p
          evet
          1080i/p
          evet

        • Ses

          Dahili stereo hoparlör
          2x0,3 Watt

        • Bağlantı

          PC girişi
          VGA: özel fiş - adaptör gerekir; USB 2.0 mini USB (yığın depolama)
          Ses ve görüntü girişi
          Kompozit video (CVBS) ve ses: 3,5 mm A/V jakı; Komponent video (YPbPr): özel fiş - adaptör gerekir; 32 GB'a kadar SD/SDHC, MMC ve USB
          Ses çıkışı
          Kulaklık için 3,5 mm ses çıkış jakı
          Pil şarj cihazı
          DC jakı

        • Yerleşik ortam oynatıcı

          Desteklenen video formatları
          Yerleşik: Codec: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF
          Desteklenen ses formatları
          MP3, WAV
          Desteklenen fotoğraf formatları
          JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
          Desteklenen bilgisayar çözünürlüğü
          VGA (640x480, 60Hz), SVGA (800x600, 60Hz), XGA (1024x768, 60Hz), WXGA (1280x768, 60Hz)

        • Güç Kaynağı

          Güç adaptörü
          AB ve İngiltere için 110-240V AC, 50-60Hz, 12V@2A
          Dahili pil
          2300mAh'de 7,4V
          Pil ömrü
          Standart mod: 2,5 saat; Parlak mod: 1,5 saat; LED göstergesi: pil şarjı

        • Boyutlar

          Ambalajlı (GxDxY)
          200 x 170 x 80  mm
          Ambalajsız
          100 x 100 x 32  mm

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          0,872
          Ambalajsız (aksesuarlar olmadan)
          0,290  kg

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 40° C
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60° C
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45° C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • Standart paket içeriği

          Kullanım kılavuzu
          evet
          Garanti kartı
          evet
          Taşıma çantası
          evet
          Tripod
          evet
          AC adaptörü
          evet
          Ses/video kablo adaptörü
          Kompozit
          Mini USB adaptörü
          erkek-dişi
          Mini USB kablosu
          evet
          Uzaktan kumanda
          evet

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