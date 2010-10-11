Avuç içi boyutundaki bu hafif Philips cep projektörü USB portu üzerinden kolayca bilgisayara bağlanabilir. Bu taşınabilir cihaz sayesinde evde ya da yolda fotoğraf, video ve belge paylaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Bu ürün KDV indirimi için uygundur
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
PicoPix Dizüstü bilgisayar cep projektörü
Hayatınızın projektörü
Avuç içi boyutundaki bu hafif Philips cep projektörü USB portu üzerinden kolayca bilgisayara bağlanabilir. Bu taşınabilir cihaz sayesinde evde ya da yolda fotoğraf, video ve belge paylaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Hayatınızın projektörü
Avuç içi boyutundaki bu hafif Philips cep projektörü USB portu üzerinden kolayca bilgisayara bağlanabilir. Bu taşınabilir cihaz sayesinde evde ya da yolda fotoğraf, video ve belge paylaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Bu ürün KDV indirimi için uygundur
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
PicoPix Dizüstü bilgisayar cep projektörü
Hayatınızın projektörü
Avuç içi boyutundaki bu hafif Philips cep projektörü USB portu üzerinden kolayca bilgisayara bağlanabilir. Bu taşınabilir cihaz sayesinde evde ya da yolda fotoğraf, video ve belge paylaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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