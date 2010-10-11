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    PicoPix

    Dizüstü bilgisayar cep projektörü

    PPX1020/EU
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü Hayatınızın projektörü
      -{discount-value}

      PicoPix Dizüstü bilgisayar cep projektörü

      PPX1020/EU
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayatınızın projektörü

      Avuç içi boyutundaki bu hafif Philips cep projektörü USB portu üzerinden kolayca bilgisayara bağlanabilir. Bu taşınabilir cihaz sayesinde evde ya da yolda fotoğraf, video ve belge paylaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PicoPix Dizüstü bilgisayar cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Avuç içi boyutundaki bu hafif Philips cep projektörü USB portu üzerinden kolayca bilgisayara bağlanabilir. Bu taşınabilir cihaz sayesinde evde ya da yolda fotoğraf, video ve belge paylaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Hayatınızın projektörü

      Avuç içi boyutundaki bu hafif Philips cep projektörü USB portu üzerinden kolayca bilgisayara bağlanabilir. Bu taşınabilir cihaz sayesinde evde ya da yolda fotoğraf, video ve belge paylaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      PicoPix Dizüstü bilgisayar cep projektörü

      Hayatınızın projektörü

      Avuç içi boyutundaki bu hafif Philips cep projektörü USB portu üzerinden kolayca bilgisayara bağlanabilir. Bu taşınabilir cihaz sayesinde evde ya da yolda fotoğraf, video ve belge paylaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        PicoPix

        PicoPix

        Dizüstü bilgisayar cep projektörü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Hayatınızın projektörü

        • 20 lümen

        203 cm (80") boyutuna kadar görüntü yansıtma

        203 cm (80") boyutuna kadar görüntü yansıtma

        SVGA çözünürlükte (800 x 600) fotoğraf ve film keyfi

        SVGA çözünürlükte (800 x 600) fotoğraf ve film keyfi

        USB ile güç verme, USB'den görüntü aktarma

        USB ile güç verme, USB'den görüntü aktarma

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji/ optik

          Parlaklık
          20 lümene kadar
          manüel
          500:1
          Ekran teknolojisi
          VueG8* LCoS
          Odak
          kılavuz
          Yerleşik stand
          6° gösterim açısı için
          LED ışık kaynağının ömrü
          20.000 saat
          Işık kaynağı
          RGB LED
          Yerel çözünürlük
          800 x 600 piksel
          Ekran mesafesi
          0,2 m - 3,0 m
          Ekran boyutu (diyagonal)
          13,2 cm - 205,7 cm
          Otomatik değiştirme
          16:9 ve 4:3

        • Desteklenen çözünürlük/formatlar

          WXGA
          1280 x 768 (60Hz)
          XGA
          1024 x 768 (60Hz)
          SVGA
          800 x 600 (60Hz)

        • Bağlantı

          Mini USB 2.0
          evet

        • Güç Kaynağı

          USB ile çalışır
          evet

        • Boyutlar

          Ambalajlı (GxDxY)
          164 x 147 x 66  mm
          Ambalajsız
          88 x 88 x 25  mm

        • Ağırlık

          Ambalajlı
          0,387 kg
          Ambalajsız (aksesuarlar olmadan)
          0,150  kg

        • Sıcaklık aralığı

          Çalışma
          5 ~ 40° C
          Ambalajda saklama
          -25 ~ 60° C
          Ambalajsız depolama
          0 ~ 45° C

        • Bağıl nem

          Çalışma
          %15 ~ 85 BN
          Ambalajda saklama
          %5 ~ 93 BN
          Ambalajsız depolama
          %15 ~ 85 BN

        • İşletim sistemleri

          Windows XP (32bit, 64bit)
          evet
          Windows Vista (32bit, 64bit)
          evet
          Windows 7 (32bit, 64bit)
          evet

        • Minimum PC konfigürasyonu

          CPU
          Intel PentiumM 2 GHz veya AMD Athlon 2 GHz ve üzeri
          İS
          Windows XP Professional SP2 32bit
          Windows Vista
          Home Premium 32bit
          Windows 7
          Home Premium 32bit
          SDRAM
          1GB DDR SDRAM
          USB arayüzü
          2,0
          Boş HDD alanı
          40MB

        • Önerilen PC konfigürasyonu

          CPU
          Intel Core2 Duo 2.4 GHz veya AMD Turion 64 X2 2.4 GHz ve üzeri
          İS
          Windows XP Professional SP2 32bit
          SDRAM
          2GB DDR SDRAM
          USB arayüzü
          2,0
          Boş HDD alanı
          80MB

        • Kullanılamayan CPU konfigürasyonu

          Intel
          Atom, Celeron
          AMD
          Seperon
          VIA
          C7

        • Standart paket içeriği

          Kullanım kılavuzu
          evet
          Garanti kartı
          evet
          USB sürücüsü
          evet
          USB kablosu
          (1 mini - 2 standart USB)
          Taşıma çantası
          evet
          Tripod
          evet

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